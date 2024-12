Brasil Mega da Virada deve pagar R$ 600 milhões nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

O sorteio ocorre às 20h desta terça, em São Paulo Foto: Tomaz Silva/ABr O sorteio ocorre às 20h desta terça, em São Paulo. (Foto: Tomaz Silva/ABr) Foto: Tomaz Silva/ABr

A Mega da Virada deve pagar R$ 600 milhões nesta terça-feira (31), segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo.

As apostas podem ser realizadas até as 18h desta terça nas agências lotéricas ou pela internet.

Como a Mega da Virada não acumula, caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor do prêmio será dividido entre os ganhadores de cinco números e assim por diante. O valor da aposta simples, com seis números, é de R$ 5.

Se o valor total do prêmio for aplicado na poupança, renderá cerca de R$ 3,4 milhões apenas no primeiro mês.

