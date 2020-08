Profissionais saúde que trabalham no enfrentamento ao coronavírus serão homenageados em Porto Alegre

A iniciativa é dedicada aos profissionais da saúde e comunidade hospitalar que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. (Foto: Reprodução)

A iniciativa é dedicada aos profissionais da saúde e comunidade hospitalar que estão na linha de frente do combate ao coronavírus

A cantora e violinista Júlia Reis irá realizar nesta quinta-feira (13) a ação solidária Despertar Cultural na Saúde. Ela cantará em três hospitais e três unidades de saúde de Porto Alegre, entre as 8h30min e as 19h30min. Júlia Reis irá apresentar duas músicas (voz e violino) e entregar flores a representantes das instituições.

A iniciativa é dedicada aos profissionais da saúde e comunidade hospitalar que estão na linha de frente do combate ao coronavírus em hospitais e unidades de saúde da Capital. O evento tem apoio da Floricultura São Carlos e da Secretaria Municipal da Cultura.

A artista pretende proporcionar um momento especial aos profissionais da saúde. “Acredito que a música transmita a energia do afeto, do amor. Sinto que meu papel na sociedade é muito importante e, através da minha arte, desejo passar uma mensagem de despertar a todos que me ouvem”, diz Júlia.

O coordenador de Música da SMC, Henry Ventura, destaca a iniciativa. “Será uma oportunidade de interação com sentimentos positivos entre as equipes de saúde, além de ser um alento para a qualidade emocional dessas pessoas”, comenta. Ventura reforça que ação irá seguir todos os protocolos de saúde exigidos.

A Floricultura São Carlos é parceira do projeto e irá doar as flores. Letícia Cruz, representante da empresa, celebra a parceria no evento. “Acreditamos que a música é algo que contagia e trará descontração, alegria, conforto, bem-estar e força aos pacientes, familiares e profissionais da área da saúde”, diz.

Cronograma:

8h30 – Hospital Pronto Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº – Bom Fim)

10h – Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (av. Independência, 661)

16h – Hospital Santa Ana (Praça Simões Lopes Neto, 175 – Teresópolis)

17h30 – Unidade de Saúde 1º de Maio (av. Prof. Oscar Pereira, 6199 – Cascata)

18h30 – Unidade de Saúde Tristeza (av Wenceslau Escobar, 2442 – Tristeza)

19h30 – Unidade de Saúde São Carlos (av. Bento Gonçalves, 6670 – Agronomia)