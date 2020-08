Desde o final do ano de 2019, em um trabalho conjunto com a Brigada Militar, a Polícia Civil vem monitorando os roubos a farmácias.(Foto: Polícia Civil/Divulgação)

Desde o final do ano de 2019, em um trabalho conjunto com a Brigada Militar, a Polícia Civil vem monitorando os roubos a farmácias

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (12) a Operação Panaceia com o objetivo de combater delitos de roubo em farmácias em Porto Alegre e Região Metropolitana. Foram cumpridos 12 ordens judiciais entre mandados de prisão e busca e apreensão tendo como principais alvos os suspeitos que realizaram um roubo a uma farmácia.

O crime aconteceu dia 30/05/2020 quando cinco indivíduos, dos quais três ingressaram armados no estabelecimento comercial e roubaram R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) além de bens dos funcionários e dos clientes. Destes suspeitos 03 foram presos hoje na operação sendo apreendidos produtos que foram roubados da farmácia, dinheiro e droga.

Conforme investigações, três indivíduos armados ingressaram na farmácia e renderam clientes e funcionários. Revistaram todos que estavam no estabelecimento comercial, subtraíram os pertences e após colocavam todos deitados no chão em uma sala onde funciona o escritório do gerente.

Segundo o relato das vítimas, dois dos suspeitos foram roubar produtos da farmácia enquanto que um outro indivíduo ficou na sala vigiando-os. Este parecia ser o líder do grupo, era violento e constantemente ameaçava atirar, apontado a arma para a cabeça das pessoas que estavam presas naquela sala, além de xingá-las. O roubo teria durado aproximadamente 20 minutos e chamou a atenção, pelo relato das vítimas como pela análise das imagens, a organização da ação.

Desde o final do ano de 2019, em um trabalho conjunto com a Brigada Militar, a Polícia Civil vem monitorando os roubos a farmácias. Desde o início do ano, através dessa atuação conjunta, 18 indivíduos já foram identificados e presos. A atuação prevê ainda uma comunicação entre as instituições e os estabelecimentos comerciais, através de grupos de WhatsApp.