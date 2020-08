A justificativa para tornar mais rígidas as determinações é o aumento no número de casos de coronavírus do município e a taxa de ocupação das UTIs. (Foto: Divulgação/PMU)

A justificativa para tornar mais rígidas as determinações é o aumento no número de casos de coronavírus do município e a taxa de ocupação das UTIs

Uruguaiana, na Fronteira Oeste, adere a partir desta quarta-feira (12) às orientações da bandeira vermelha, mesmo estando na classificação de cor laranja do sistema de distanciamento controlado do governo do Estado. O anúncio foi feito pelo prefeito Ronnie Mello.

A justificativa para tornar mais rígidas as determinações é o aumento no número de casos de coronavírus do município e a taxa de ocupação das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) no Hospital Santa Casa de Uruguaiana. De acordo com o prefeito, sete dos oito leitos para pacientes com a Covid-19 estão ocupados — outros dois leitos estão sendo preparados, sendo um intensivo e outro semi-intensivo.

De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde de terça-feira (11), Uruguaiana contabilizou 23 novos casos da doença. Desde o início da pandemia, foram registrados 323 diagnósticos positivos e duas mortes na cidade.

Desde a semana passada, o protocolo para bandeira vermelha possui alterações. A principal delas estabelece que o comércio não essencial pode abrir as portas por até quatro dias por semana, das 9h às 17h.