Por Dra. Gianna Zaffari Frey | 15 de maio de 2023

É importante frisar que nenhum procedimento estético tem o poder de curar a depressão ou qualquer doença psicológica. (Foto: Reprodução)

Os procedimentos estéticos têm ficado cada vez mais comuns entre as pessoas de todas as idades. Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, na sigla em inglês), houve um aumento global de 19,3% na procura por manobras estéticas cirúrgicas e não cirúrgicas em 2021. Já segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), mais de 1,5 milhão de procedimentos estéticos são feitos no país todos os anos.

Além dos benefícios estéticos, uma pesquisa apresentada no Encontro Anual da Academia Americana de Dermatologia aponta que a toxina botulínica pode interferir no humor. A médica Gianna Zaffari Frey comenta existir uma ligação direta entre nossas emoções e expressões, o que pode ser uma das causas do benefício extra da toxina botulínica.

“Os estudos recentes revelaram que não somente o cérebro influencia as nossas expressões, mas as expressões também influenciam no entendimento do nosso cérebro. Se nos olharmos no espelho com expressões faciais tensas ou franzindo, principalmente, a área entre as sobrancelhas, com uma expressão de bravo, o cérebro entende a mensagem de que estamos tensos, bravos e até tristes”, explica.

“Por outro lado, quando relaxamos essas expressões com o uso da toxina botulínica, e assim nos vemos com uma aparência mais relaxada e alegre, mandamos uma mensagem visual de bem estar para o nosso cérebro, o que resultaria em uma ação antidepressiva”, acrescenta a médica.

De acordo com a Dra. Gianna, essas são as vantagens da toxina botulínica: sua ação suaviza a expressão de tensão, deixa o rosto com aparência mais alegre, e contribui para que o humor e sensação de bem-estar melhorem durante o dia. Ainda segundo a médica, os cuidados com a beleza se tornaram essenciais para o bem-estar e melhor qualidade de vida. Mas, pontua que quando se fala em saúde mental, é importante também se cuidar com um profissional da área.

“Mesmo com tantas descobertas incríveis sobre o tratamento, é sempre importante frisar que nenhum procedimento estético tem o poder de curar a depressão ou qualquer doença psicológica. Por isso, é necessário ter em mente a importância de procurar ajuda com profissionais. Os procedimentos estéticos não substituem o acompanhamento com psicólogos ou outros profissionais, mas são grandes aliados da nossa saúde mental”, conclui Dra. Gianna Zaffari Frey.

Dra. Gianna Zaffari Frey

