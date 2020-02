Porto Alegre Programa Aluguel Solidário aumenta o valor do pagamento para R$ 800 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

Programa garante moradia a pessoas em situação de rua Foto: Joel Vargas/PMPA Programa garante moradia a pessoas em situação de rua. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

O Programa Aluguel Solidário recebeu aumento de R$ 300 no valor destinado para contratos gerados a partir deste mês, passando de R$ 500 para R$ 800. O projeto faz parte do Plano Municipal de Superação da Situação de Rua, iniciativa da prefeitura de Porto Alegre para enfrentar um problema histórico. Ele é desenvolvido em parceria com o governo federal para pagar aluguel a quem vive nessa condição na Capital.

“As pessoas têm que ser tratadas com mais dignidade para que possam transformar suas vidas”, afirmou o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

De acordo com a coordenadora do plano, Sílvia Mendonça, o aumento se deu por conta da dificuldade em encontrar imóveis pelo valor oferecido anteriormente. “O pagamento de R$ 500 incluía água e luz, além de condomínio e IPTU. Quando conseguíamos imóveis na faixa de preço, a qualidade nem sempre era tão boa”, explicou. Outra mudança foi no tempo de contrato, que antes era de seis meses, podendo ser prorrogado para 12. Agora, já começa em 12 meses.

O Programa Aluguel Solidário utiliza recursos de convênio com o Ministério da Cidadania. Conforme a última contagem, em janeiro, 76 pessoas recebem o benefício, e 53 bolsas ainda estão disponíveis na Capital.

Proprietários de imóveis para alugar podem se inscrever para participar do programa. Para isso, basta acessar o link https://moradiaprimeiro.procempa.com.br/moradiaprimeiroweb/#/cadastraImoveis, responder a um questionário de critérios de inclusão e adicionar cinco fotos da propriedade.

Se o imóvel atender aos critérios, uma equipe da prefeitura entrará em contato para fazer a vistoria e habilitá-lo ou não ao programa. Se aprovado, será incluído na lista de moradias cadastradas. Caso algum beneficiário se interesse, a equipe de abordagem agendará uma data para que ele conheça a propriedade e, se as duas partes estiverem de acordo, será feito o contrato.

