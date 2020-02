Polícia Ao receber voz de prisão, traficante agride policial com um tijolo em Tramandaí

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

A polícia apreendeu cocaína e crack com o criminoso Foto: Polícia Civil/Divulgação A polícia apreendeu cocaína e crack com o criminoso. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Ao receber voz de prisão, um traficante agrediu um policial civil com um tijolo no bairro Agual, em Tramandaí, no Litoral Norte do RS, na tarde de terça-feira (18). O agente ficou ferido e não corre risco de morte.

Com o criminoso, foram apreendidas buchas de cocaína e pedras de crack, além de dinheiro. Segundo o delegado Alencar Carraro, a prisão ocorreu depois que a Polícia Civil recebeu a informação de que no mesmo local onde na semana passada havia sido preso outro indivíduo com 1 mil pinos de cocaína, o homem estaria praticando o tráfico.

“A equipe efetuou vigilância no local, tendo visualizado uma movimentação característica de traficância. Ao abordar o suspeito, foram localizadas buchas de cocaína, pedras de crack, dinheiro e apetrechos para confecção da traficância de drogas, como filme plástico e rolo de adesivo. Ao ser dada voz de prisão, o indivíduo partiu contra os policiais com um tijolo, tendo que ser imobilizado e contido pela equipe, restando lesionado um dos policiais”, explicou.

