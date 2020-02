Mundo Passageiros começam a deixar o navio de cruzeiro que está em quarentena no Japão devido ao coronavírus

19 de fevereiro de 2020

O Diamond Princess chegou a Yokohama neste mês com 3,7 mil pessoas a bordo Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Passageiros do navio de cruzeiro Diamond Princess, afetado pelo surto do novo coronavírus, começaram a desembarcar nesta quarta-feira (19) no Japão. Cerca de 500 pessoas que completaram um período de 14 dias de quarentena a bordo da embarcação, atracada no porto de Yokohama, perto de Tóquio, realizam o desembarque.

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Japão está realizando testes para o coronavírus em todas as 3,1 mil pessoas que ainda permanecem no navio. Para deixar a embarcação, o primeiro grupo de passageiros teve que fazer o teste e ter resultado negativo para o novo coronavírus, além de não apresentar nenhum sintoma.

Os passageiros, saindo da quarentena, estão livres para retornar à vida normal, apesar do monitoramento de suas condições de saúde feito por autoridades por meio de ligações telefônicas nos próximos dias.

Todos os passageiros que apresentarem as características requeridas têm previsão de desembarcar do navio até o fim de semana. No entanto, qualquer pessoa que tenha dividido uma cabine com um passageiro infectado deverá permanecer a bordo, cumprindo um período de quarentena de 14 dias contados a partir da data em que foi separada da pessoa infectada.

Autoridades afirmam que vão estabelecer, com a operadora do navio, o momento apropriado para desembarcar os membros da tripulação.

O Diamond Princess chegou a Yokohama neste mês com 3,7 mil pessoas a bordo, incluindo passageiros e tripulação. Até terça-feira (18), 542 pessoas tinham teste positivo para o novo coronavírus.

