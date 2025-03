Acontece Programa de Aperfeiçoamento a Oficiais R/2 será realizado ao longo de 2025

Por Redação O Sul | 21 de março de 2025

Conjunto de palestras é orientado em seis eixos: Segurança e Defesa Nacional, Relações Internacionais, Ciência e Tecnologia, Segurança Pública, Educação e Infraestrutura. Foto: AOR/2 - RS Foto: AOR/2 - RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Associação de Oficiais da Reserva do Rio Grande do Sul, junto com os Oficiais da Reserva não Remunerada do Exército Brasileiro, realizarão ao longo de 2025 um Programa de Aperfeiçoamento dos Oficiais R/2, o Padore 2025. O programa é um conjunto de palestras mensais orientadas sobre seis eixos de conhecimento: A Segurança e Defesa Nacional, as Relações Internacionais, a Ciência e Tecnologia, a Segurança Pública, a Educação e a Infraestrutura.

O Padore é direcionado ao quadro social da Associação, formado atualmente por empresários, empreendedores, profissionais liberais e funcionários públicos que fazem parte da Reserva das FFAA do Brasil, e também para instituições parceiras e público interessado. O evento tem início previsto para o mês de abril devendo se estender até outubro.

As palestras serão conduzidas por profissionais reconhecidos em um ou mais dos eixos de conhecimento orientadores do programa. A cada evento ocorrerá, ainda, uma oportunidade de congraçamento entre os participantes permitindo o aprofundamento das discussões e da formação de um vínculo social permanente.

Além disso, em consonância com os temas teóricos das palestras, serão oportunizadas visitas a empresas e instituições que desenvolvem produtos e serviços à segmentos econômicos dos eixos de conhecimento que orientam este programa.

Mais informações sobre o Padore pode ser adquiridas em contato com: Júlio Cesar Hilzendeger, 2º Ten R/2 Infantaria 1975, pelo telefone 51-999568718 ou pelo e-mail presidente@aor2rs.com.br.

