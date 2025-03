Acontece Porto Alegre recebe a 6ª edição do Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha no dia 24 de março

Por Redação O Sul | 21 de março de 2025

O maior evento de empreendedorismo feminino do Rio Grande do Sul, a 6ª edição do Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha, será realizado em Porto Alegre no dia 24 de março. O encontro acontecerá no Plenarinho da Assembleia Legislativa e reunirá líderes femininas dos setores público e privado.

A programação inclui painéis sobre mulheres na política, turismo e empreendedorismo, com a presença de convidadas especiais, como deputadas estaduais, prefeitas, empresárias e representantes do setor público. O Fórum tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo feminino, além de promover inclusão, inovação e diversidade. Patrocinado pela Corsan e Badesul, o evento conta com o apoio do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa do Estado do RS.

Tânia Cruz Costa, fundadora e presidente do Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha, comenta: “Hoje somos o maior ecossistema de empreendedorismo do estado do RS e nosso propósito é fomentar e fortalecer o empreendedorismo feminino alinhando parcerias do público-privado .”

A fundadora ainda destaca a importância de ter um papel bem definido dentro do ecossistema de empreendedorismo. “Temos mais de dez pilares, como ter nosso papel muito definido como um foro para debater temas e pautas relevantes, para que realmente consigamos ter poder de voz e de decisão, sendo realmente empreendedoras e protagonistas da nossa jornada, em um estado com uma cultura e uma tradição forte do homem gaúcho. Queremos estar ao lado, não à frente nem atrás, e ter nosso lugar reconhecido.”

Programação:

-13h30min – Credenciamento

-14h – Abertura Oficial com Valéria Leopoldino – Primeira-dama de Porto Alegre, Betina Worm – Vice-Prefeita de Porto Alegre e Tânia Costa – fundadora e Presidente do FMEG; Participação de Lauren Momback Mazzardo – Presidente da JucisRS e do programa Avança Mulher Empreendedora

-14h30min – Painel “Mulheres na Política” com a participação das deputadas estaduais delegada Nadine Anflor e Adriana Lara, da Prefeita de Eldorado do Sul, Juliana Carvalho, da vereadora Vera Armando e da presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre comandante Nádia Gerhardt; Participação de Luciani Amaral do BADESUL

-15h30min – Painel “Mulheres no Turismo” com a participação de Rosani Alves Pereira – Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Gabriela Schwan – CEO da rede Swan Hotéis, Andreia Gentilini – CEO da Vinícola Amitié e Vanessa Spindler – Presidente da ABBTUR RS e secretária-executiva da AMTURVALES; Participação de Samanta Takimi – Diretora Presidente da CORSAN

-16h10min – Painel “Mulheres no Empreendedorismo” com a participação de: Cristiane Cunha – CEO da Aeromot S/A, Débora Balbinotti Lunardi – diretora do CDL Mulher RS, Juliana Montagmer – sócia da Ximango e CEO da Mon Julli, Simone Leite – Presidente da Federasul e do Conselho Estadual da Mulher Empresária, Suzana Vellinho Englert – Presidente Associação Comercial de Porto Alegre e Juliana Tescaro CEO Space W e Grupo Studio

-18h às 18h30min – Encerramento

