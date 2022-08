Educação Programa de formação de jovens desenvolvedores da região Sul tem inscrições abertas

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

Iniciativa do BRDE e do Tecnopuc tem apoio do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e beneficiará 2.100 estudantes. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Com o objetivo de oferecer a estudantes da rede pública dos três estados da região Sul do país a possibilidade de formação como desenvolvedores de sistemas, foi lançada a segunda edição do programa “Dev The Devs”. Trata-se de uma iniciativa do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) em parceria com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), oferecendo nesta edição ampliada um total de 2.100 vagas para alunos do ensino médio do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Desenvolvido pelo Parque Científico e Tecnológico da PUC-RS, o Tecnopuc, o curso terá a duração de quatro meses, em formato on-line e totalmente gratuito. Para se candidatar a uma das 2.100 vagas (700 por estado em cotas iguais para meninos e meninas), o estudante precisa estar cursando o ensino médio da rede pública do seu estado, ter mais de 16 anos e acesso a um computador. Não é preciso ter conhecimento prévio de programação. As inscrições vão até o dia 28 de agosto e devem ser realizadas através do link https://www.pucrs.br/devs/, onde é possível acessar outras informações sobre o programa.

O Dev The Devs vai oferecer conteúdos e novos conhecimentos sobre conceitos de computação, funcionamento da internet e impacto na programação de sistemas, assim como de ferramentas e linguagens de programação para desenvolvimento de sistemas web. As aulas iniciam em 05 de setembro e devem se prolongar até 22 de dezembro. A cada semana, serão trabalhados novos módulos com conteúdo voltado à formação técnica dos estudantes.

Além da formação, o programa terá também atividades que irão aproximar o estudante do mercado de trabalho, como trabalhos com a participação de profissionais de instituições parceiras e dos ecossistemas de inovação.

