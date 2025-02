Política Programa de passagens para aposentados tem recorde de vendas em janeiro

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











No mês, foram reservados 5.308 bilhetes, alta de 15% em relação ao recorde anterior, em agosto, logo após o lançamento do programa Foto: Freepik . (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As vendas de passagens aéreas por meio do programa Voa Brasil registraram recorde em janeiro, informou o Ministério de Portos e Aeroportos nesta terça-feira (04). No mês, foram reservados 5.308 bilhetes, alta de 15% em relação ao recorde anterior, em agosto, logo após o lançamento do programa.

Veja a trajetória por mês:

Julho de 2024: 3.530;

Agosto de 2024: 4.658;

Setembro de 2024: 4.074;

Outubro de 2024: 4.541;

Novembro de 2024: 3.462;

Dezembro de 2024: 2.922;

Janeiro de 2025: 5.308.

Ao todo, foram vendidas cerca de 28,5 mil passagens aéreas pelo programa desde que a iniciativa foi lançada. No total, os aposentados partiram ou chegaram em 77 cidades distintas.

De acordo com o governo federal, as regiões Sudeste (44%) e Nordeste (40,5%) concentram as vendas de passagens pelo programa. São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Fortaleza (CE) e Brasília (DF) estão entre os destinos mais procurados.

“Isto significa que o programa está atingindo seu objetivo, não só de incluir novas pessoas no transporte aéreo – já que não viajavam há pelo menos 12 meses – mas também de estimular a aviação regional. São em sua maioria pequenas e médias localidades envolvidas”, diz o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

O Programa Voa Brasil oferece aos aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) passagens aéreas por até R$200. A iniciativa não utiliza recursos públicos e conta com a parceria das companhias aéreas que disponibilizam assentos ociosos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/programa-de-passagens-para-aposentados-tem-recorde-de-vendas-em-janeiro/

Programa de passagens para aposentados tem recorde de vendas em janeiro

2025-02-04