Rio Grande do Sul Programa Inova RS abre seleção para gestores de inovação

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O investimento global do edital será de R$ 4 milhões, provenientes do orçamento da Sict. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (Fapergs) publicaram, nesta quarta-feira (19), o Edital 03/2024 do programa Inova RS, que busca fortalecer o ecossistema gaúcho de inovação e a concepção de soluções aplicadas à mitigação dos efeitos das mudanças climáticas no Estado. As inscrições para seleção poderão ser realizadas entre 20 de junho e 7 de agosto, e deverão ser submetidas eletronicamente por meio do SigFapergs.

O objetivo do Inova RS é apoiar projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) alinhados às competências produtivas dos oito ecossistemas regionais de inovação que são coordenados por pesquisadores interessados na execução de projetos de pesquisa e de desenvolvimento científico e tecnológico. Esses projetos podem abordar pelo menos um dos seguintes temas:

Agronegócio

Cidades inteligentes

Economia criativa

Economia do mar

Educação tecnológica

Transição energética

Indústria 4.0

Saúde

Tecnologias da informação e comunicação

Turismo

“Precisamos, cada vez mais, fortalecer as iniciativas que auxiliem na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Como governo do Estado, estamos atentos a esses projetos para que possamos ter soluções inteligentes e que melhorem a vida das pessoas”, comenta a titular da Sict, Simone Stülp.

Investimento

O investimento global do edital será de R$ 4 milhões, provenientes do orçamento da Sict. Cada proposta poderá receber até R$ 500 mil de financiamento para as despesas referentes ao projeto de PD&I, entre custeio, capital, bolsas na modalidade Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PDTI) 1 até PDTI 5 e bolsas para Gestor de Inovação e Tecnologia (GIT).

Os recursos destinados a bolsas GIT devem ser distribuídos da seguinte forma: uma bolsa modalidade GIT 1 de R$ 5 mil mensais e duas bolsas GIT 2 de R$ 3 mil mensais. Os demais recursos poderão ser distribuídos entre despesas de custeio, capital e bolsas nas modalidades PDTI 1 a PDTI 5.

Prazos

Os projetos aprovados terão o prazo máximo de 24 meses para execução e deverão atender aos oito ecossistemas regionais de inovação do RS: Central, Metropolitana e Litoral Norte, Vales, Sul, Fronteira Oeste e Campanha, Noroeste e Missões, Serra Gaúcha e Produção e Norte.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: dec@fapergs.rs.gov.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/programa-inova-rs-abre-selecao-para-gestores-de-inovacao/

Programa Inova RS abre seleção para gestores de inovação

2024-06-19