27 de março de 2020

Turma de Robótica Educacional da Escola General Ibá Ilha Moreira, em Porto Alegre. (Foto: Reprodução/ Diego da Costa/Ascom Seduc)

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc), através do Programa Jovem RS Conectado no Futuro, está oferecendo diversas ferramentas educacionais com temáticas extracurriculares alinhadas à nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Os materias começaram a ser disponibilizados na sexta-feira (20) e são gratuitos, eles podem ser acessados no site, onde vão permanecer por um prazo de pelo menos 30 dias. No entanto, a iniciativa pode ser ampliada.

Os conteúdos encontrados no site são sobre robótica educacional, programação, educação financeira, educação empreendedora, computação, tecnologia, eletroeletrônica, ciência, matemática e biologia, além de leituras virtuais e videoaulas de assuntos diversos.

“Considerando o combate à disseminação do coronavírus e a medida de prevenção que suspendeu as aulas nas escolas públicas da rede, estamos oportunizando a utilização de recursos digitais que irão enriquecer e dinamizar as práticas pedagógicas durante este período”, destaca o secretário da Educação, Faisal Karam.

A Seduc sugere que os professores usem as plataformas e organizem atividades educativas para que os alunos tenham acesso, no computador ou no celular, a momentos diários de aprendizado, leituras, pesquisas, videoaulas, infográficos, mapas, animações, plataformas e games. A secretaria entende que nem todos os estudantes têm acesso digital em suas casas, mas, mediante planejamento do professor, programas educativos de TV e rádio podem ser indicados para esses alunos, que também podem receber livros da biblioteca escolar.

