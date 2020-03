Educação Grau Técnico inaugura unidade em Porto Alegre e oferece EAD como opção para alunos na quarentena

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

Jorge Bernardo, sócio da Grau Técnico em Porto Alegre. (Foto: Reprodução/ Marcelo S. Costa)

O Grau Técnico inaugurou recentemente uma unidade na capital gaúcha. A nova escola no Centro Histórico é a primeira no estado, e contempla um projeto de expansão no Rio Grande do Sul com a inauguração de mais dez unidades até o final do ano. Somando esforços no combate ao coronavírus, o Grau Técnico está oferecendo a opção de Ensino a Distância (EAD), desde essa última segunda-feira (30). O EAD é opcional e quem preferir pode continuar o curso presencialmente depois que passar a situação emergencial de combate à COVID-19. As aulas são válidas para as disciplinas teóricas. Já a parte prática será feita na escola, após a normalização das atividades.

Em Porto Alegre, na fase inicial estão sendo oferecidos cursos de administração, análises clínicas, enfermagem, farmácia e radiologia. O novo centro conta com uma grande área estrutural, com 12 salas de aulas e quatro laboratórios distribuídos em um edifício de nove andares com 3.000 metros quadrados e tem capacidade para atender até 2.200 alunos.

“Consideramos a abertura de nossa primeira unidade no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, como uma importante estratégia da marca no Sul do Brasil. Identificamos a carência de uma proposta de educação no formato em que o Grau Técnico se baseia – transformar vidas por meio da educação – e, para atender a essa demanda, contamos com uma estrutura de primeira linha, os mais atualizados recursos educacionais e a Agência de Encaminhamento, que busca parcerias com empresas locais para inserção de nossos alunos no mercado de trabalho”, afirma o empreendedor Jorge Bernardo, sócio da unidade.

