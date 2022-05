Rio Grande do Sul Programa “Juro Zero RS” já financiou quase 360 milhões de reais para micro e pequenas empresas gaúchas

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

Iniciativa tem como parceiros Badesul, BRDE, Sicredi, Cresol e Sicoob. (Foto: EBC)

Lançada há menos de três meses pelo governo gaúcho no âmbito do programa estadual “Avançar no Desenvolvimento Econômico”, a iniciativa “Juro Zero RS” já atingiu quase R$ 360 milhões em financiamentos para pequenas empresas gaúchas. O nome se deve ao fato de que os juros são bancados pelo governo do Estado.

A operacionalização conta com a parceria de instituições de fomento como a agência Badesul e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), além das cooperativas de crédito Sicredi, Cresol e Sicoob.

Até o momento, são 14.984 contratos finalizados em todo o Rio Grande do Sul (um por empresa). O governo gaúcho aportou R$ 100 milhões para subsidiar os juros dos empréstimos concedidos a microempreendedores (ME), microempreendedores individuais (MEI) e empresas de pequeno porte gaúchas (EPP).

Os valores-limite de operação para cada categoria são de R$ 10 mil para MEI, R$ 30 mil para ME e R$ 100 mil para EPP. Sobre os prazos de pagamento, todas as empresas possuem 3 meses de carência, e os MEI podem realizar o parcelamento em até 12 vezes, enquanto os ME e EPP em até 36 vezes.

Do total disponibilizado, R$ 68,75 milhões já foram comprometidos com os contratos já finalizados. Já do montante para subsídio exclusivo aos MEIs, restam R$ 5,25 milhões que podem alavancar R$ 38 milhões em financiamentos. O restante, R$ 26 milhões, já está comprometido com contratos aprovados que estão aguardando formalização.

Valores-limite de operação

– MEI (microempreendedor individual): R$ 10mil;

– ME (microempreendedor): R$ 30 mil;

– EPP (empresa de pequeno porte): R$ 100 mil.

A carência é de três meses para qualquer empresa.

Quantidade de parcelas

– MEI (microempreendedor individual): 12 vezes;

– ME (microempreendedor): 36 vezes;

– EPP (empresa de pequeno porte): 36 vezes.

Com a palavra, o governo

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Edson Brum, enaltece o resultado do programa, ainda que parcial:

“O Juro Zero foi um sucesso total, tanto que no primeiro dia do programa tivemos mais de mil pedidos de empréstimos. Ao todo, viabilizamos mais de R$ 350 milhões em recursos que hoje circulam nos municípios, fortalecendo a economia e os pequenos e médios negócios no Rio Grande do Sul”.

(Marcello Campos)

