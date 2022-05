Mundo Surto de hepatite em crianças não tem relação com vacina contra covid, diz governo britânico

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Até 21 de abril de 2022, a Organização Mundial da Saúde (OMS) havia registrado pelo menos 169 casos dessa hepatite que segue sem explicação científica. Foto: OMS/Divulgação Até 21 de abril de 2022, a Organização Mundial da Saúde (OMS) havia registrado pelo menos 169 casos dessa hepatite que segue sem explicação científica. (Foto: OMS/Divulgação) Foto: OMS/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Muitas pessoas têm espalhado nas redes sociais que existe uma ligação entre um tipo misterioso hepatite em crianças e a vacina contra a covid. No entanto, as agências de saúde que monitoram a situação no Reino Unido alertam que esta afirmação é falsa.

As crianças afetadas pelo novo surto de hepatite no Reino Unido tinham menos de cinco anos de idade e, portanto, não puderam receber as doses contra o coronavírus.

Mas mesmo esse fato não tem impedido as diferentes postagens nas redes sociais sobre essa ligação falsa – além de outras teorias sugerindo que a hepatite possa ter sido causada pelas quarentenas ou pela reabertura de escolas.

Então, afinal, quais são os fatos que conhecemos sobre os novos casos de hepatite até agora?

Até 21 de abril de 2022, a Organização Mundial da Saúde (OMS) havia registrado pelo menos 169 casos dessa hepatite que segue sem explicação científica em crianças em 11 países desde janeiro.

Destes 169, 114 estavam no Reino Unido. Desde então o governo britânico confirmou mais casos no país. Até sábado (30), 145 crianças haviam contraído a doença, que é uma inflamação do fígado.

Nenhum dos cinco vírus específicos que geralmente causam hepatite (classificados de A, B, C, D e E) foi encontrado. Mas a maioria das crianças testadas teve resultado positivo para um tipo de adenovírus — que é uma família comum de infecções responsáveis por doenças que vão de resfriados a infecções nos olhos.

O adenovírus específico detectado nos testes causa problemas estomacais.

Meera Chand, diretora de infecções clínicas e emergentes da Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA, na sigla em inglês), disse que suas pesquisas indicam “cada vez mais” que o aumento nos casos de hepatite está ligado à infecção por adenovírus.

“No entanto, estamos investigando minuciosamente outras causas potenciais”, disse ela.

Vacina é a causa?

A agência britânica de saúde UKHSA diz que a vacina contra covid é a única coisa que pode ser descartada definitivamente no momento – porque nenhuma das crianças afetadas recebeu doses dela.

Um post no Reddit destacou o fato de que um adenovírus é usado nas vacinas contra covid da AstraZeneca e Johnson & Johnson. Mas os adenovírus usados nas vacinas são inofensivos e foram modificados para que não possam se replicar ou causar infecção.

Eles são adenovírus completamente diferentes dos encontrados nas crianças com hepatite. Além disso, essas vacinas mencionadas estão sendo restritas ao uso em pessoas com 40 anos ou mais no Reino Unido.

A idade média das crianças que desenvolvem hepatite é três anos — uma faixa etária que não pode receber nenhuma das vacinas contra a covid no Reino Unido, onde a maioria dos casos da nova hepatite foi registrada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo