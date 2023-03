Rio Grande do Sul Programa Nota Fiscal Gaúcha alcança a marca de 3 milhões de contribuintes inscritos

Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

Mais de 3 milhões de contribuintes já estão inscritos no programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha). Criado pelo governo do Estado em junho de 2012 e administrado pela Receita Estadual, o NFG visa incentivar a cidadania fiscal e conscientizar os cidadãos sobre a importância social dos tributos.

O consumidor, ao optar pela inclusão do CPF na nota fiscal, passa a obter benefícios e participar de diversos sorteios, além de auxiliar entidades e contribuir no combate à informalidade e à sonegação.

Segundo o governo, a adesão da população ao NFG vem crescendo sistematicamente ao longo dos últimos anos, impulsionada sobretudo pelas novas modalidades de prêmios. Entre elas, o Receita da Sorte, prêmio diário instantâneo no qual o cidadão realiza a leitura do QR Code da nota fiscal com CPF na hora da compra; e o Receita Certa, que funciona como um tipo de cashback e prevê que o consumidor receba parte do imposto de volta (sempre que houver aumento real da arrecadação do ICMS do varejo), independentemente de sorteio.

Essas novidades se juntaram a outros benefícios, como os prêmios em dinheiro por sorteios mensais, o desconto do Bom Cidadão no IPVA e a indicação de entidades sociais para receber repasses financeiros.

Para se cadastrar no NFG, basta acessar o site do programa e incluir o número do CPF e a data de nascimento.

Programa Nota Fiscal Gaúcha alcança a marca de 3 milhões de contribuintes inscritos