Acontece Programa Nota Fiscal Gaúcha é uma das formas de ajudar a Spaan

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Participantes devem indicar a instituição como entidade beneficiada no site do programa Foto: Spaan Foto: Spaan

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), iniciativa do Governo do Estado que visa reduzir a sonegação de impostos no Rio Grande do Sul, existe desde 2012, mas, em 2022, passou a oferecer ainda mais vantagens para quem é cadastrado, como a devolução de parte do ICMS pago na aquisição dos produtos. Além dos benefícios, participar do NFG é uma excelente forma de ajudar entidades gaúchas, como a Sociedade Porto-alegrense de Auxílio aos Necessitados (Spaan), instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI) localizada na zona sul da capital.

Atualmente, mais de 2,3 milhões de gaúchos estão cadastrados no programa, além de mais de 300 mil estabelecimentos credenciados. Os recursos repassados para a Spaan são essenciais para a manutenção dos serviços prestados na casa, bem como melhorias na estrutura física e no atendimento aos mais de 100 moradores do lar.

Saiba como apoiar a Spaan:

O cadastro deve ser realizado através do site nfg.sefaz.rs.v.br. Na parte superior da página, clique em “Cadastre-se” e siga os passos indicados. Se você já possui cadastro, basta acessar com os seus dados. Após, clique em “escolha entidade”, também no topo da página. Agora basta fazer a busca pelo nome da Spaan, no campo dedicado a entidades de Assistência Social. Toda compra feita, com a indicação do CPF na nota fiscal, em locais credenciados, irá gerar pontos em favor da Spaan.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece