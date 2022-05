Acontece Grupo Cortel prepara homenagens para o Dia das Mães com Fabrício Carpinejar

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2022

Programação especial para a data inclui lançamento de websérie e eventos nos empreendimentos em Porto Alegre e região Metropolitana Foto: Edu Defferari Foto: Edu Defferari

Para celebrar o Dia das Mães, o Grupo Cortel preparou o projeto Raízes Eternas, que contará com uma programação especial e um convidado de peso. A empresa convocou o poeta e escritor Fabrício Carpinejar para gravar uma websérie que abordará de forma sensível o processo de luto com a simbologia da natureza.

O projeto Raízes Eternas foi criado para contar histórias de saudade, inspirado nas metáforas da natureza: árvores nunca deixam de existir, se transformam através do tempo, dos ciclos e das gerações, nutrindo a vida que sempre volta a se reerguer, assim como a relação entre mães e filhos. “Dia das Mães não é apenas comemoração. Para muitas pessoas, é saudade, gratidão, reconhecimento da falta, um lugar atemporal de lembrança de quem não está mais conosco. A websérie foi inspirada em histórias reais de quem já perdeu mãe ou filho. Um convívio emocionante para mostrar que amar está muito além do visível”, explica Carpinejar.

Na websérie dividida em três episódios, Carpinejar encontrará clientes do Grupo Cortel para uma conversa aberta e acolhedora sobre suas histórias, saudade, luto, e como a natureza pode ajudar no processo de ressignificação da relação entre mães e filhos que já partiram. O lançamento da websérie Especial de Mães com o Carpinejar será na próxima sexta-feira (06), com novos episódios disponíveis nos dias 08 e 15 de maio, nos canais digitais do Grupo Cortel.

“O projeto Raízes Eternas está diretamente relacionado ao nosso propósito: acolher com excelência as famílias enlutadas, antes, durante e após a partida de um ente querido. Ressignificar a saudade é o nosso objetivo com esse projeto, ainda mais em uma data tão especial como é o Dia das Mães. Criar um diálogo aberto sobre o sentimento de ausência, amor e saudade é extremamente importante para a formulação do luto e a transformação dos sentimentos. Homenagear é resgatar a memória e eternizar o laço afetivo de quem permanecerá para sempre no coração das famílias. Contar com a participação do Carpinejar neste projeto é abordar um assunto difícil de forma leve. É dar voz e atenção especial a esse assunto que merece todo o nosso respeito”, explica Rafael Azevedo, CEO do Grupo Cortel.

O dia 08 de maio, data em que é celebrado o Dia das Mães, será marcado por eventos nos empreendimentos do grupo em Porto Alegre e na região Metropolitana. A programação contará com a Estação Raízes Eternas, uma experiência sensorial que convida o público a refletir sobre transformar o amor em legado e a saudade em inspiração.

