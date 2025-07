Rio Grande do Sul Programa pioneiro no Brasil garante 100% de crédito educacional durante a graduação no RS

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Os presidentes da Fundacred, Nivio Delgado, e da Aatitus, Eduardo Capellari, participaram do lançamento do Futuro+

A Atitus Educação e a Fundacred lançaram na segunda-feira (21), em Porto Alegre, o Futuro+, programa com condições inéditas no País que oferece 100% de crédito educacional durante todo o curso de graduação no RS.

Com a iniciativa, o estudante não realiza o pagamento das mensalidades durante a graduação, tem o dobro do tempo do curso para realizar a quitação e, ainda, usufrui de uma taxa administrativa de 0,25% ao mês – a mais baixa ofertada por instituições privadas atualmente.

O foco da iniciativa é formar profissionais para atuar em áreas com forte demanda e essenciais à reconstrução e desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul.

“O Futuro+ vem para contribuir com a retomada econômica do Estado, principalmente após as enchentes de 2024. Esse programa inovador vem sendo idealizado há meses a fim de garantir a oferta de uma solução realmente capaz de mudar vidas e de contribuir com as demandas do mercado”, destacou o presidente da Atitus Educação, Eduardo Capellari.

No primeiro ano, serão 400 vagas distribuídas entre os cursos de

Ciência da Computação, em Porto Alegre, e Engenharia de Produção,

Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e Agronomia (diurno), em Passo

Fundo.

Ao todo, serão oferecidas 2 mil vagas no período de cinco anos. A seleção é aberta a todos os ingressantes no primeiro semestre de 2026, independentemente de terem concluído o ensino médio em escolas

públicas ou privadas.

Como participar

As inscrições para o Futuro+ 2026/1 podem ser realizadas até 14 de novembro no site atitus.edu.br/futuromais.

