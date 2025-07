Polícia Operação para combater homicídios no Rio Grande do Sul termina com 17 presos

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Entre os alvos da operação, estão lideranças de organizações criminosas atuantes no Estado Foto: Polícia Civil/Divulgação Entre os alvos da operação, estão lideranças de organizações criminosas atuantes no Estado. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil e a Brigada Militar deflagraram, na manhã desta terça-feira (22), a Operação Espólio com o objetivo de combater homicídios e desarticular parte das estruturas de organizações criminosas atuantes no Rio Grande do Sul, principalmente na Zona Norte de Porto Alegre.

Os policiais cumpriram 18 mandados de prisão preventiva e 33 de busca e apreensão na Capital e nos municípios de Canoas, Cachoeirinha e Osório. Dezessete criminosos foram presos. Também houve a apreensão de drogas, celulares e dinheiro.

Entre os alvos da operação, estão desde lideranças das organizações até indivíduos que são responsáveis pela execução de homicídios e pelo tráfico de drogas.

Segundo os delegados Thiago Zaidan e Daniel Queiroz, titulares da 3ª e 5ª Delegacias de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, os investigados participaram da articulação de atentados criminosos envolvendo áreas localizadas na Vila São Borja e no bairro Passo das Pedras, em Porto Alegre.

“Dentre os fatos criminosos realizados, merece destaque o duplo homicídio consumado e duplo homicídio tentado, praticados, em 24 de abril de 2024, na rua Senhor do Bom Fim, no bairro Sarandi, por lideranças que são alvo da ação de hoje [terça]”, informou a Polícia Civil.

O diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Mario Souza, destacou a importância da ação policial. “A operação segue o protocolo estadual de enfrentamento aos homicídios, uma vez que responsabiliza todos os integrantes da cadeia criminosa pela prática de delitos contra a vida. Essa é uma operação especial, com investigação complexa, realizada para responsabilizar líderes, intermediários e executores nas medidas de suas culpabilidades”, afirmou o delegado.

2025-07-22