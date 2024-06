Porto Alegre Programa social de saúde bucal atende vítimas das enchentes em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

Conhecida por levar atendimento a todo o Brasil, Expedição Novos Sorrisos muda rota e estaciona em Porto Alegre para atender vítimas das enchentes Foto: Divulgação Conhecida por levar atendimento a todo o Brasil, Expedição Novos Sorrisos muda rota e estaciona em Porto Alegre para atender vítimas das enchentes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O voluntariado tem sido a grande força que movimenta todo o Rio Grande do Sul desde que as enchentes afetaram mais de 300 municípios do Estado.

Com a ajuda de pessoas de diversos cantos do País, seja no resgate de desabrigados, em doações, na criação e organização de abrigos ou em tantas outras necessidades que viraram prioridade em meio ao caos, os gaúchos têm encontrado no trabalho voluntário o acolhimento que tanto precisam. Com esse intuito, a Expedição Novos Sorrisos vai mudar sua rota – programada até então para o Norte do Brasil – e estacionar em Porto Alegre a partir do dia 10 de junho.

Na estrada desde 2016, com mais de 20 mil quilômetros percorridos, o programa social da Neodent conta com uma unidade móvel equipada com dois consultórios odontológicos, e tem como principal objetivo democratizar o acesso à saúde bucal.

“Considerando a situação de calamidade pública e para complementar nossos esforços para apoiar os municípios impactados pelas enchentes, decidimos levar nosso programa social para quem mais precisa neste momento e oferecer consultas odontológicas de rotina e também procedimentos de urgência para alívio da dor, como pequenas cirurgias”, comenta o CEO da Neodent, Matthias Schupp.

Chamado aos voluntários

Para somar forças, a Expedição Novos Sorrisos abre as portas para dentistas da cidade que desejem participar como voluntários, uma ação consolidada em todas as paradas do programa social pelo Brasil.

“A Expedição Novos Sorrisos nasceu da vontade de mostrar ao nosso país que as ações sociais e o voluntariado podem transformar a sociedade. Em Porto Alegre, temos visto isso virar exemplo de solidariedade e queremos ampliar ainda mais essa rede de apoio contando com a ajuda e parceria de profissionais locais”, complementa o CEO.

O programa social da Neodent passará por mudanças significativas para beneficiar a população gaúcha, e uma delas é a duração da ação. A unidade móvel, que normalmente permanece 15 dias em cada cidade, ficará em Porto Alegre por dois meses, até 9 de agosto, com possibilidade de prorrogação. O objetivo é percorrer também outras cidades do estado durante os próximos meses do ano.

“Nosso compromisso neste momento é com o Rio Grande do Sul e toda a população gaúcha. Sabemos da sensibilidade da situação e queremos prestar nosso auxílio de todas as formas possíveis, incluindo o apoio à recuperação do estado. Atualmente, a Neodent tem uma fábrica de biomateriais em Pelotas e planeja ampliar suas operações para fomentar a geração de empregos e a recuperação econômica”, finaliza Matthias.

Agendamento para pacientes e voluntários

Para as pessoas interessadas em receber atendimento, o agendamento pode ser feito pelo site da Expedição Novos Sorrisos ou pessoalmente na unidade móvel, que estará estacionada no Largo Zumbi dos Palmares, na Av. Loureiro da Silva, 730 – Cidade Baixa.

Para os profissionais que desejam atuar como voluntários nos atendimentos de urgência da Expedição, as vagas estarão abertas durante todo o período da ação na cidade. Para participar, basta acessar o mesmo site, consultar os requisitos legais para o trabalho voluntário e preencher o formulário de inscrição.

