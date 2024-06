Economia Dia dos Namorados deve movimentar até R$ 350 milhões no comércio gaúcho

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A data comemorativa é a sexta mais importante do comércio em termos de volume de vendas Foto: Alex Rocha/PMPA A data comemorativa é a sexta mais importante do comércio em termos de volume de vendas. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Celebrado nesta quarta-feira (12), o Dia dos Namorados é a primeira data representativa do comércio após a catástrofe ambiental que atingiu o Rio Grande do Sul em maio e pode representar o passo inicial para a recuperação das vendas dos lojistas gaúchos.

A FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RS) estima uma movimentação financeira entre R$ 300 milhões e R$ 350 milhões, o que, no atual cenário, é um indicador positivo.

Sexta data comemorativa mais importante do comércio em termos de volume de vendas, o Dia dos Namorados traz um componente emocional muito forte e uma característica diferenciada, que é a compra de presentes em duplicidade, uma vez que cada integrante do casal adquire pelo menos uma lembrança.

“Acreditamos que o Dia dos Namorados pode marcar a retomada dos negócios em grande escala no comércio do Rio Grande do Sul, sendo fundamental que os casais busquem efetuar suas compras nas lojas das cidades onde residem. Isso é importante para ajudar na recuperação dos negócios, na manutenção e geração de emprego e renda”, avaliou o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

Nesse processo de recuperação do varejo, os segmentos de vestuário, calçados e acessórios devem ser os mais beneficiados, pois tradicionalmente eles recebem a preferência dos consumidores na hora da compra dos presentes. Utilidades domésticas, eletroeletrônicos, perfumaria e cosméticos também aparecem como opções lembradas pelos casais. Além disso, bares, restaurantes e motéis têm o seu movimento ampliado no dia 12 de junho.

Em razão do que aconteceu no Estado no mês passado, a FCDL-RS projeta um tíquete médio na aquisição de presentes inferior ao de 2023, ficando na casa dos R$ 150 por pessoa.

“O Dia dos Namorados vai ser um momento importante para o comércio do Rio Grande do Sul mostrar, mais uma vez, a sua capacidade de resiliência e de superação. Estamos empenhados em fazer os lojistas gaúchos recuperarem seus negócios e seguirem fazendo a diferença no círculo virtuoso da economia do Estado. Com garra, determinação e, principalmente, um auxílio célere e imediato dos poderes constituídos, isso vai ocorrer mais rápido do que pensamos”, concluiu Koch.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/dia-dos-namorados-2/

Dia dos Namorados deve movimentar até R$ 350 milhões no comércio gaúcho

2024-06-10