Segunda-feira, 01 de setembro de 2025

Rio Grande do Sul Programação da 48ª Expointer abrange mais de 800 eventos

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Evento prossegue até domingo (7) no Parquer de Exposições de Esteio. (Foto: Dani Barcellos/Palácio Piratini)

Até o próximo domingo (7), os mais de 140 hectares do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre) hospedam mais de 800 eventos durante a 48ª Expointer, maior feira a céu aberto do agronegócio na América Latina. A programação oficial abrange leilões, provas, palestras e workshops relacionadas ao segmento, além de dezenas de atrações culturais.

Só em animais de argola inscritos para os julgamentos o número chega a 5.107 . Competem raças de ovinos, bovinos (de corte, de leite e mistos), zebuínos, bubalinos, equídeos, caprinos, coelhos, chinchilas e aves. A raça bovina de corte Greyman estreia no evento este ano, assim como a raça caprina leiteira Murciana, em uma edição igualmmente marcada pelo retorndo dos cavalos da raça Anglo-Árabe.

De acordo com a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul (Seapi), organizadora do evento, o ponto-alto da exibição do que há de melhor em genética animal é o Desfile dos Grandes Campeões, marcado para as 10h de sexta-feira (5), na Pista Central.

Máquinas e equipamentos

Os maiores fabricantes nacionais de máquinas, implementos agrícolas e automóveis apresentam seus mais recentes lançamentos. Trata-se de um dos pontos da feira onde se conhecem as novidades do mercado e se realizam grande volume de negócios.

Demonstrações técnicas e áreas de test-drive de utilitários ficam no setor de Máquinas e Implementos Agrícolas. Esse espaço é organizado pelo Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers).

Pavilhão da Agricultura Familiar

Um dos mais visitados pelo público durante as edições recentes da Expointer, o Pavilhão da Agricultura Familiar conta com 456 empreendimentos oriundos de 196 municípios gaúchos. Trata-se de um recorde na feira.

O espaço é reconhecido pela grande variedade de embutidos, defumados, queijos e laticínios diversos, pães, cucas, biscoitos, doces, geleias, mel, pescados, derivados da cana-de-açúcar, farinhas, vinhos, espumantes, cachaças, sucos, temperos, frutas desidratadas, ovos, licores, erva-mate, grãos e cervejas artesanais.

Freio de Ouro

O torneio mais importante do Cavalo Crioulo tem sua final durante a Expointer, como de praxe. No sábado (6) serão realizadas as provas finais. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) promove a Supercopa de Paleteada e a Supercopa Freio do Proprietário, cujas provas estão marcadas para sexta-feira (5) e sábado. Todos os eventos ocorrem na Pista do Cavalo Crioulo.

Artesanato gaúcho

Em sua 42ª edição, a Exposição de Artesanato do Rio Grande do Sul (Expoargs) estará mais uma vez ocupando o Pavilhão do Artesanato, localizado entre os Pavilhões do Comércio e da Agricultura Familiar. Organizada pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), por meio do Programa Gaúcho de Artesanato (PGA), a Expoargs deste ano conta com em 124 estandes, totalizando 189 artesãos de 56 municípios.

Estão expostas peças artesanais como artigos de cutelaria, pelegos e peles, artigos de couro típico regional (couro trançado, para montaria), artigos de madeira, calçados e adereços de couro bovino (alpargatas, chinelos campeiros, chapéus, boinas, aventais, bolsas). Também é possível adquirir tapetes de couro ou pele, artigos de metal, esculturas em argila e artigos de lã de ovelha.

Atrações culturais

Mais uma vez, a programação cultural da 48ª Expointer é intensa, com espetáculos de artistas gaúchos conhecidos do público. O acesso é gratuito para os visitantes. A lista inclui Elton Saldanha, Luiza Barbosa, Shana Muller, Renato Borghetti, Gaúcho da Fronteira e Guri de Uruguaiana, em um total superior a 20 nomes.

O Palco Principal de shows, na Quadra 6 (ao lado das esferas), abriga o 2º Festival Cultural de Esteio, o Projeto Estrada Cultural, a Mostra Musical da Expointer e a 2ª Mostra da Cultura Gaúcha do Parque Assis Brasil. As apresentações são realizadas todos os dias, de hora em hora, sempre a partir das 14h.

(Marcello Campos)

