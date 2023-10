Porto Alegre Programação de aniversário do Mercado Público de Porto Alegre segue até sexta-feira

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2023

O cartão-postal do Centro Histórico guarda muitas memórias. Foto: Cesar Lopes/PMPA

A programação festiva que celebra os 154 anos do Mercado Público, um dos pontos turísticos e de comércio mais conhecidos de Porto Alegre, iniciou-se na terça-feira (3) e segue até sexta-feira (6) com diversas atividades e oficinas culinárias. No primeiro dia do evento, o parabéns coletivo e a distribuição gratuita de 1.200 fatias de um bolo gigante reuniu diversas autoridades, convidados especiais e a população frequentadora do local, em solenidade que contou com a presença do prefeito Sebastião Melo e de secretários Municipais.

“Estamos celebrando os 154 anos de história do Mercado Público de Porto Alegre. O cartão-postal do Centro Histórico guarda muitas memórias e é exemplo de trabalho, persistência e empreendedorismo. Obrigado aos mercadeiros que entregam o seu melhor e juntos fazem do Mercado a alma da cidade”, afirmou o prefeito Sebastião Melo.

Durante a solenidade, ainda foram anunciadas ações de revitalização e planos de melhorias previstas pela Secretaria de Administração e Patrimônio para garantir a manutenção do tradicional centro comercial da Capital.

O Secretário de Administração e Patrimônio, André Barbosa, comenta que as melhorias também foram motivo de comemoração. “Reduzimos a inadimplência dos aluguéis dos permissionários do mercado de 38% para zero, com a negociação das dívidas”, destaca o secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa.

Quinta-feira

Manhã (10h às 11h30min): Técnicas de decorações de bolos.

Tarde (14h30min às 16h): preparo de peixes utilizando técnicas de sous-vide (método para cozinhar alimentos a vácuo, sem a interferência do fogo e em baixas temperaturas, por períodos de tempo maiores do que os habituais).

Sexta-feira

Manhã (10h às 11h30min): Tortas autorais: aprendendo a construir sabores.

