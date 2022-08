Expointer Programação do Senar-RS na 45ª Expointer incentiva práticas sustentáveis na agropecuária

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











A nova sede da entidade fica localizada na Quadra 32 do Parque de Exposições Assis Brasil. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de atuar em regime híbrido nas duas últimas edições em função da pandemia, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) inaugurou sua nova sede presencial na 45ª Expointer. Talk Agro, peça teatral, Espaço de Tecnologia de Aplicação, Espaço Saúde no Campo e Espaço ATeG são as principais atrações da programação, que segue a temática da sustentabilidade na produção agropecuária.

“Um dos pontos altos da presença do Senar-RS na Expointer será a possibilidade de dialogar com a sociedade sobre questões que envolvem práticas sustentáveis, mudanças climáticas e o papel que a agricultura e a pecuária têm nesse cenário”, relata o superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli.

A expectativa, conforme o coordenador de Assistência Técnica e Gerencial (AteG), Alexandre Prado, é de que o Senar-RS receba cerca de cinco mil pessoas durante os nove dias da feira. A estrutura também servirá como base para a consolidação de atividades de formação profissional em outras épocas do ano.

Confira a programação completa do Senar-RS na 45ª Expointer:

Talk Agro – Conectando ideias de sustentabilidade no agronegócio

Realizado na sede do Senar-RS no Parque de Exposições Assis Brasil, o Talk Agro é uma série de palestras destinada à disseminação de ideias sobre o aumento de produtividade, a rentabilidade no agronegócio e a sustentabilidade nas propriedades rurais.

Peça teatral

Construída entre a equipe técnica do Senar-RS e um grupo de atores especializados, a peça cênica itinerante, que também ocorre próximo à sede do Senar-RS, propõe despertar a curiosidade do público e desmistificar a ação da pecuária nos sistemas produtivos.

Horários: 10h, 11h, 13h30, 14h30, 15h30

Espaço Tecnologia de Aplicação

Por meio de parceria com as empresas Teejet e Bayer, serão disponibilizadas no Pavilhão Internacional da Expointer oficinas sobre tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. “Teejet irá apresentar o que há de mais novo no mercado referente a pontas de pulverização, e Bayer abordará as boas práticas na aplicação de defensivos agrícolas”, explica o técnico de Formação Profissional Rural do Senar-RS, Henrique Padilha.

Espaço Saúde no Campo

Orientações sobre saúde e prevenção de doenças, aferição de pressão arterial, peso e altura e cálculo do índice de massa corporal são alguns dos atendimentos oferecidos pelo Espaço Saúde no Campo, no Pavilhão Internacional.

Espaço ATeG

O Espaço ATeG terá um piso com tecnologia de led que visa a interação do público, localizado no Pavilhão Internacional, e interessados poderão se inscrever gratuitamente para receber o acompanhamento técnico e gerencial do Senar-RS nas suas propriedades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer