Expointer Cabanha Saudade e Camboatã Agropecuária levam prêmio Difusão Genética Nacional 2022 da raça Devon

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

O touro Saudade Azul 4152 obteve o melhor índice final no Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne. Foto: Henrique Ribas Foto: Henrique Ribas

O anúncio do prêmio Difusão Genética Nacional 2022 ocorreu na casa da Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC) do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). Na noite desta segunda-feira (29), o touro Saudade Azul 4152, do criador José Carlos Assis Brasil Senna e proprietária Ana Cecília Teixeira Senna Ribas, da Cabanha Saudade, de São Gabriel (RS), obteve o melhor índice final no Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne (Promebo), com 800,54 pontos. Entre as fêmeas, o animal Camboatã 072-G5742-SL1122, pertencente ao criador Marcos Evaldo Pandolfi, da Camboatã Agropecuária, de Camaquã (RS), se classificou com 179,17 pontos.

A premiação homenageia os proprietários dos machos e das fêmeas nacionais de cada raça, cujos filhos foram avaliados no período de julho de 2021 a junho de 2022. Segundo Henrique Ribas, administrador da Cabanha Saudade, Barão (Saudade Azul 4152) é um touro que apresenta e reproduz um relevo muscular e características de carcaça muito importantes. “É um animal comprido, volumoso e profundo, e entrega seu fenótipo aos descendentes com uma consistência ímpar. Extremamente dócil, ele transmite também essa característica às suas progênies, gerando produtos de fácil manejo e com uma qualidade e durabilidade de carne notáveis”, pontuou.

Pandolfi relata que a vaca campeã morreu no primeiro semestre deste ano, mas deixou excelente descendência. “O prêmio é um reconhecimento técnico da genética de ponta que produzimos com animais melhoradores de rebanho da raça Devon”, resumiu o pecuarista. Para a Presidente da Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon, Simone Bianchini, a premiação é um reconhecimento ao empenho dos criatórios. “O uso do Promebo é um diferencial importantíssimo e um estímulo ao melhoramento genético dos rebanhos”, afirma a dirigente.

A premiação ocorreu durante a Noite do Assado 1%, em que foram servidos cortes de Carne Devon Certificada e de outras três raças participantes do Promebo. A degustação foi regada a Entrecot (Top 1% GIM), Picanha (Top 1% EP8) e Costela (Top 1% EGS), três tipos que evidenciam o resultado final da seleção de reprodutores.

Silvia Freitas, superintendente de registros da Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares, destaca que o prêmio é uma forma de valorizar as cabanhas que fazem melhoramento genético. “O público e os associados aderiram ao nosso convite e perceberam a diferença desses cortes 1% superiores, fruto de um trabalho dos criadores na seleção e empenho para produzir uma carne de extrema qualidade.”

