Expointer Famurs promove Assembleia Geral de Prefeitos na 45ª Expointer

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

A Casa da Famurs fica localizada na Quadra 12, em frente ao Pavilhão Internacional, aberta para atendimento ao público até o dia 04 de setembro, das 8h às 18h. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

Nesta quarta-feira (31), a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) promove a sua principal atividade durante a 45ª Expointer, a tradicional Assembleia Geral de Prefeitos. O encontro com os gestores municipais será realizado a partir das 9h, no Centro de Eventos da Pista B, localizado no Pavilhão 36 do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Nas pautas do encontro, está prevista a apresentação do Plano de Inovação aos Municípios. O projeto, desenvolvido pela Agência Besouro, colocará em prática a consultoria para elaboração de planos municipais a fim de gerar novas oportunidades e a construção de cidades do futuro.

Ainda na pauta da inovação, a Famurs assinará um termo de cooperação junto ao Sebrae-RS, com objetivo de fomentar a educação empreendedora e a qualificação de professores. A parceria atende uma bandeira da gestão, voltada ao fomento da inovação na educação e à formação de jovens para geração de trabalho qualificado.

“É muito importante participarmos da Expointer, visto que boa parte dos municípios gaúchos tem como base da sua economia o agronegócio. Vamos falar sobre questões de trânsito nas cidades, de agricultura familiar, sobre Selo Arte, além da implantação do Selo SISBI (Sistema Brasileiro de Inspeção)”, destacou o presidente da entidade, Paulinho Salerno.

Também estará na pauta do dia a retomada do Prêmio Boas Práticas. A quarta edição da premiação receberá inscrições de projetos até o dia 16 de setembro. Os municípios poderão compartilhar ações e projetos abrangendo políticas públicas em quinze diferentes áreas. O edital está disponível em www.premioboaspraticasrs.com.br.

Ainda, será realizada oficialmente a adesão à campanha “Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica”, em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e com a Associação de Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris). A iniciativa tem como principal objetivo auxiliar as vítimas de violência doméstica a formalizarem suas denúncias contra os agressores. Estima-se que, desde o início da quarentena no Brasil, os casos de violência contra a mulher cresceram quase 50%.

Roda de conversa: primeiras-damas

Na manhã do dia 31, às 10h, também está marcado um encontro entre as primeiras-damas gaúchas. A pauta será a valorização da mulher no poder público. O objetivo, a partir do encontro, é organizar um grupo de trabalho que irá identificar a atuação das primeiras-damas gaúchas e trabalhar a pauta com diferentes perspectivas e realidades.

