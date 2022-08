Expointer Entidades projetam próxima edição do Troféu Destaques do Agro

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

Premiação vai reconhecer personalidades do agronegócio em cinco categorias. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A primeira edição do Troféu Destaques do Agro acontece na próxima quinta-feira, 1º de setembro, durante a 45ª Expointer. Reconhecendo personalidades do setor em cinco categorias, a iniciativa é promovida pela Rede Pampa e o Banrisul – e as entidades já projetam uma expansão da premiação para os próximos anos.

“A nossa intenção é mostrar para toda a sociedade que esses ganhadores são representantes de destaque do agronegócio gaúcho. O troféu é um novo conceito de valorização, e a nossa ideia é que todos os anos, durante a Expointer, cada vez mais pessoas sejam agraciadas em novas categorias”, conta Janir Luiz Damiani, superintendente da Unidade de Expansão de Agronegócio do Banrisul.

O evento tem início às 20h, na Casa da Rede Pampa na Expointer 2022, e será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 11 de setembro.

