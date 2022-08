Expointer Energia sustentável, inovação e métodos de irrigação: fórum será palco de importantes debates para o agronegócio

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro vai abordar práticas de sustentabilidade no agro. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Entre uma série de exposições, competições e debates, será promovido na 45ª Expointer o Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro, palco de importantes discussões para o agronegócio gaúcho. O evento é organizado pela Rede Pampa, em parceria com o Banrisul e apoio da Cotrijal.

O propósito da iniciativa é estimular a troca de conhecimentos sobre as principais demandas do setor, conforme destaca o comunicador e vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto: “Precisamos debater principalmente sobre a inovação no agro, porque a indústria de máquinas e implementos agrícolas já avança a passos largos e o Brasil está na linha de frente em termos de tecnologia, mas também é o momento de olhar ainda mais para as questões relacionadas à energia sustentável e à irrigação, em virtude da grande estiagem que enfrentamos aqui no estado”.

O Fórum acontece no dia 1º de setembro, às 14h30, na Casa da Rede Pampa na Expointer, e será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 11 de setembro.

