Expointer Caderno de Campo da Pecan é lançado na 45ª Expointer

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ferramenta desenvolvida pelo IBPecan em parceria com o Senar visa contribuir para boas práticas agrícolas na pecanicultura. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na última segunda-feira (29), ocorreu o lançamento do “Caderno de Campo da Pecan”, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Pecanicultura (IBPecan) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). O instrumento foi elaborado como forma de apoio para o controle e a gestão do manejo dos pomares de nozes pecan. Nele, são anotadas informações importantes que permitem ao produtor administrar a produção, garantir a segurança e qualidade dos produtos. A 45ª Expointer foi escolhida como palco para a cerimônia de divulgação.

“Essa é uma ferramenta que a IBPecan contribuiu com o conteúdo técnico e o Senar fez o desenvolvimento e o patrocínio. Essa ferramenta permite ao produtor fazer o registro e vai possibilitar a rastreabilidade e as anotações das boas práticas, que são importantes para os agregados mais exigentes”, explica Demian Segatto da Costa, presidente do IBPecan.

Segundo Segatto, o setor de pecanicultura está organizado e se profissionalizando. São altas as expectativas em relação à noz pecan no mercado. O produto apresenta capacidade de gerar renda, riquezas e divisas para o Rio Grande do Sul. Além do mercado nacional, a noz gaúcha atende os mercados da Ásia e da Europa.

Em relação a participação na 45ª Expointer, a entidade acredita no poder da feira como um meio de expansão dos negócios e de divulgação. “Essa é a 4ª edição seguida que a noz pecan participa. Além de a gente mostrar para os setores de estado, a gente também pode mostrar a noz para o nosso consumidor final”, destaca o presidente do IBPecan.

Após o lançamento oficial, será organizada a entrega da ferramenta para todos os associados do IBPecan e um trabalho de acompanhamento sobre o uso da mesma.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer