Expointer Cotrijal 65 anos: campanha ‘O campo nos une’ é apresentada para a imprensa

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

Campanha propõe contar a história da cooperativa, o atual momento do agronegócio e do cooperativismo. Foto: Cotrijal Foto: Cotrijal

Com a proposta de valorizar o trabalho no campo, a Cotrijal lançou nesta ça-feira (30), a campanha comemorativa aos 65 anos da cooperativa – O campo nos une. O lançamento foi direcionado para os veículos de imprensa da área de ação da Cotrijal, que conheceram o conceito da campanha, as peças e a programação que fará parte das ações alusivas ao aniversário.

Os profissionais de imprensa foram recepcionados pelo presidente da Cotrijal, Nei César Manica, e pelo vice-presidente, Enio Schroeder. Eles trouxeram dados sobre a história da cooperativa, o atual momento do agronegócio e do cooperativismo.

“O associado é a base da nossa cooperativa. Com essa campanha queremos evidenciar o trabalho e a dedicação desses homens e mulheres que encaram os desafios do dia a dia na produção de alimentos”, declarou Schroeder.

Ainda sobre a campanha e também referente ao trabalho que a Cotrijal realiza com o quadro social, o presidente Nei César Manica reforçou o crescimento e a expansão dos últimos anos e projetou as próximas ações da cooperativa.

“Esse é um momento importante para podermos compartilhar um pouco da história da Cotrijal. A cooperativa sempre teve como seu foco principal o produtor, a produção, a gestão na propriedade e a profissionalização. Além de ser uma provedora de soluções, para que o produtor permaneça no campo, produzindo com mais tecnologia, qualidade e renda”, afirmou o presidente.

As ações seguem neste mês . Destaque para evento on line, programado para dia , dia do aniversário da Cotrijal. A partir desta ça-feira, 30/8, as redes sociais da cooperativa apresentarão a websérie “O campo nos une”, uma sequência de seis episódios que retratam a presença da Cotrijal na vida dos seus associados.

No Spotify, a série Conversa Produtiva fará parte da programação alusiva ao aniversário, através do Agrocast Cotrijal. E no dia , no parque da Expodireto, será realizado o 27º Encontro de Mulheres da Cotrijal.

