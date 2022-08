Expointer Claro e Embratel apresentam soluções de conectividade para a agropecuária na 45ª Expointer

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2022

Totem de energia da Claro na Casa da Rede Pampa na Expointer 2022. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

A Claro e a Embratel, empresa responsável pelas soluções corporativas da operadora, participam da 45ª edição da Expointer. As marcas terão ativações nas casas dos principais veículos gaúchos de comunicações; presença no painel Campo em Destaque; atividades e mesa de reuniões coordenadas pelo beOn Claro – seu hub de inovação; entre outras importantes ações ao lado de parceiros de soluções para o setor.

Nesta Expointer, a Claro oferecerá aos seus clientes experiências na rede 5G DSS, que utiliza Compartilhamento Dinâmico de Espectro com as frequências disponíveis de 700 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz e 2600MHz. Os investimentos da Claro na região Sul são contínuos e, por isso, vem acelerando aqueles destinados à tecnologia de quinta geração na região. A operadora, inclusive, já ativou a sua rede 5G+, a marca da Claro para o 5G com frequência dedicada, nas três capitais da região – Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis. A operadora já lançou essa tecnologia em 12 capitais, imediatamente após a liberação de uso do espectro pela Anatel e Gaispi.

O 5G+, além de mais velocidade, também traz uma evolução para casos de negócios que necessitam de maior capacidade de dispositivos conectados e latência ultrabaixa. Por meio da Embratel, o 5G+ irá atender às necessidades do mercado B2B e aplicações que deverão ser mais desenvolvidas no futuro, incluindo Internet das Coisas, Inteligência Artificial e Edge Computing.

Além disso, o painel “Campo em Destaque” abordará o tema “A transformação digital no agro com o avanço da conectividade no campo” e contará com a participação de executivos da Claro, da Embratel e de parceiros: o diretor de Negócios de IoT da Claro, Eduardo Polidoro; o diretor de Vendas da Embratel, Adriano Pires; o vice-presidente Farmers Edge para a América Latina, Celso Macedo; o CEO da Sol, Rodrigo Oliveira; o diretor-executivo de negócios da Embrapa, Tiago Toledo Ferreira; o head do Celeiro AgriHub/Tecnopuc e coordenador da Riagro-RS, Luiz Humberto Villwock; o curador do HackatAgro, Donário Lopes de Almeida; entre outros especialistas no tema. Esse painel será realizado no dia 1º de setembro, a partir das 9h30.

O público da Expointer poderá conferir a demonstração do IPSAT, solução da Embratel de Banda Larga disponibilizada a partir do satélite Star One D1. A solução é oferecida em Banda Ka e possibilita que empresas de diversos tamanhos e segmentos instaladas em localidades com pouca ou nenhuma infraestrutura de telecomunicações tenham acesso à Internet Banda Larga de qualidade, com velocidades e preços muito atrativos.

“A Embratel está sempre buscando levar as empresas ao próximo nível de suas jornadas digitais. Para isso, provemos serviços e soluções avançadas para tornar as operações do agronegócio mais inteligentes e eficientes, apoiando o desenvolvimento do setor. Na Expointer, queremos apresentar os benefícios que a tecnologia pode oferecer aos produtores rurais e como a Embratel vem habilitando uma infraestrutura digital capaz de promover diversas aplicações no campo”, diz o diretor de Vendas da Embratel, Adriano Pires.

A Claro e a John Deere/Verdes Vales demonstrarão na feira de agronegócios a solução Claro smart agro, que leva efetivamente a agricultura 5.0 ao campo brasileiro. Essa solução permite a geração, o cruzamento e o tratamento de dados por meio de análise em tempo real (analytics), autoaprendizado das máquinas (machine learning) e da inteligência artificial para a tomada de decisões. Com a cobertura no campo, as operações ficam mais inteligentes, aumentando a eficiência, melhorando a competitividade e a sustentabilidade da produção, além de abrir portas para outros usos, como telemedicina e educação a distância. Atualmente, a Claro já tem mais de 15 milhões de hectares produtivos em áreas rurais cobertos no território nacional.

“A Claro e a Embratel estão à frente do mercado nas ofertas de tecnologias para o agronegócio, segmento responsável por mais de 27,4% do PIB brasileiro. Vamos mostrar durante a Expointer como as nossas soluções são capazes de gerar os melhores resultados aos produtores da região”, afirma o diretor de Negócios de IoT da Claro, Eduardo Polidoro.

Com o Claro smart agro, o campo está conectado às soluções de conectividade e a agricultura digital às soluções como a Smart Farm, que faz o gerenciamento das propriedades em tempo real, reduz o desperdício de sementes, promove a utilização mais racional de fertilizantes e defensivos agrícolas e propicia a diminuição do uso de combustíveis fósseis, tornando possível a redução de perdas agrícolas e aumentando a rastreabilidade na cadeia alimentar. Em outras palavras, a conectividade e as soluções de agricultura digital da Claro trazem mais produtividade ao campo, maior segurança alimentar, um controle mais rígido da produção e a redução da emissão de gases de efeito estufa.

A Claro empresas, área da operadora de soluções convergentes para pequenas e médias empresas (PMEs), também fará uma exposição do portfólio completo para digitalizar negócios. Entre as soluções para esse segmento está o Gestor e-Finanças, voltado ao empreendedor com o propósito de simplificar, de forma on-line, a gestão contábil e financeira das empresas. Outras ferramentas são o EquipApp, a plataforma de gerenciamento de equipe para aumentar a produtividade da empresa, e o Be Digital, de capacitação e comunicação em comunidades virtuais para as PMEs, além de outros serviços e produtos.

Claro tv+

Na Expointer, a Claro também demonstrará suas soluções de conteúdos em todas as telas. A operadora, que é líder em TV por assinatura no país e o maior hub de conteúdo da América Latina, reúne diferentes formas de assistir aos melhores conteúdos em uma só plataforma: a Claro tv+. O serviço, recém-lançado em todo o Brasil, traz uma nova proposta de valor ao somar TV e streaming, com mais de 100 canais e 50 mil conteúdos on demand em um pacote único, para o cliente poder assistir em todas as telas e lugares, com acesso no formato que quiser: no app, no box ou na TV. Além de uma oferta completa, desde os programas favoritos da TV até os lançamentos recém saídos do cinema e as mais premiadas séries estão disponíveis na plataforma para maratonar.

“O Claro tv+ box é um produto inovador, que integra os benefícios oferecidos pelo Claro tv+ e ainda dispõe de uma box tv da Claro via streaming, trazendo ainda mais facilidade e conforto, já que o cliente pode levar a “caixinha” para qualquer ambiente. A Claro tv+ box é entregue na casa do cliente, que faz a autoinstalação e conecta o equipamento através do Wi-Fi da Claro fibra ou de qualquer outra banda larga”, comenta o diretor Regional da Claro para a região Sul, Marcelo Repetto.

