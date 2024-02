Últimas Programação gratuita de filmes é destaque na Casa de Cultura Mario Quintana

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Sessões são abertas ao público, nas noites de quinta-feira. (Foto: Arquivo/CCMQ)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Localizada no Centro Histórico de Porto Alegre, a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) exibirá a partir desta semana uma série de filmes ao ar-livre no Jardim Lutzenberger, em seu terraço. Estão previstas quatro sessões gratuitas, sem a necessidade de inscrição e sempre às 19h30min de quinta-feira, com duração de 30 a 45 minutos. O público pode levar cadeiras de praia.

Trata-se do projeto “Curta no Jardim”, realizado por meio de uma parceria entre a Cinemateca Paulo Amorim e Instituto Estadual de Cinema (Iecine), vinculados vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac). Cada encontro terá dois blocos de filmes, produzidos principalmente por artistas visuais.

Até 7 de março, a programação conta com o apoio da Fundação Vera Chaves Barcellos (FVCB) e abrange uma seleção de videoarte feita pelos curadores Arthur Bonfim e Bruna Martin. Já a segunda parte do projeto, também com quatro noites, prosseguirá até 4 de abril, com filmes do acervo do festival “Cine Esquema Novo”.

De acordo com a diretora da CCMQ, Germana Konrath, a iniciativa tem por finalidade oportunizar um espaço de exibição e diálogo com produções experimentais, recentes e fora do circuito comercial, em um ambiente aberto e agradável, “proporcionando uma experiência estética diferenciada para o público da casa”.

Os estabelecimentos Lola Bar e o Térreo Restaurante, instalados no prédio da CCMQ, terão pontos de venda temporários no local das exibições, a fim de oferecer aos cinéfilos um cardápio especial.

Esses e outros detalhes podem ser conferidos no site ccmq.com.br. A Casa de Cultura Mario Quintana está localizada na Rua dos Andradas nº 736, no trecho entre a Bento Martins e a João Manoel. Também é possível acessar o complexo pela rua Sete de Setembro.

O que vem por aí

– 15 de fevereiro: seleção de vídeos do artista Claudio Goulart.

– 22 de fevereiro: seleção de filmes do Kanaal Zero.

– 29 de fevereiro: seleção de vídeos da coleção FVCB.

– 7 de março: seleção de vídeos de Letícia Parente.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Últimas

https://www.osul.com.br/programacao-gratuita-de-filmes-e-destaque-no-terraco-da-casa-de-cultura-mario-quintana-em-porto-alegre/

Programação gratuita de filmes é destaque na Casa de Cultura Mario Quintana

2024-02-12