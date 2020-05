Rio Grande do Sul Programação religiosa da Romaria de Caravaggio é transmitida pela internet

Por Redação O Sul | 23 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Missa transmitida pelo Facebook. Foto: Reprodução/Facebook Missa transmitida pelo Facebook. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

Neste ano, a programação da 141ª Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio é transmitida pela internet. Devido a pandemia, não acontecem as celebrações com a presença dos milhares de fiéis que, tradicionalmente, vão até o Santuário de Caravaggio para expressar sua fé e devoção à Nossa Senhora de Caravaggio.

As pessoas que fizeram promessas para irem a pé até o santuário, são convidadas a optarem pela doação de alimentos para famílias carentes.

Acompanhe a transmissão da romaria através dos canais da Diocese no Facebook (www.facebook.com/diocesedecaxias), no Youtube (www.youtube.com/diocesedecaxiasdosul) e no Instagram (@diocesedecaxias).

Transmissão, ao vivo, das missas:

Sábado e terça-feira: às 8 horas, 10h30 (presidida pelo bispo diocesano Dom José Gislon) e 17 horas.

Domingo: às 8 horas, 11 horas (presidida pelo bispo diocesano Dom José Gislon) e 17 horas.

Récitas do Terço e Adoração ao Santíssimo: sábado, domingo e terça, às 14 horas.

Além destes canais, você pode acompanhar também pela Rádio Miriam Caravaggio, através das mídias sociais do Santuário de Caravaggio e pela Rádio Mãe de Deus.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul