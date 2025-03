Brasil Projeção de safra recorde no País é ampliada, mesmo com a estiagem no RS

Por Redação O Sul | 15 de março de 2025

Estimativa subiu para 328,3 milhões de toneladas de grãos. (Foto: Arquivo/Mapa)

Com a conclusão do plantio das culturas de 1ª safra e a intensificação dos respectivos trabalhos de colheita, a atual estimativa para a produção de grãos na safra 2024/2025 subiu para 328,3 milhões de toneladas, mesmo com a falta de chuvas no Rio Grande do Sul. O volume supera em 10,3% (30,6 milhões de toneladas) o obtido no ciclo anterior.

Analistas atribuem o resultado ao aumento da área plantada (estimada em 81,6 milhões de hectares) e à recuperação na produtividade média das lavouras, projetada em 4.023 quilos por hectare. Caso o panorama se confirme ao final do ciclo, este será um novo recorde para a produção na série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A nova estimativa supera em quase 3 milhões de toneladas o levantamento anterior, de fevereiro, que apontava uma safra de 325,7 milhões de toneladas. As informações constam no 6º Levantamento da Safra de Grãos 2024/2025, divulgado pela estatal na última quinta-feira (13).

Principal produto cultivado na 1ª safra, a soja tem estimativa de produção de 167,4 milhões de toneladas, 13,3% superior à safra passada. Após o início de colheita mais lento, devido a atrasos no plantio e excesso de chuvas em janeiro, a redução das precipitações em fevereiro propiciou um grande avanço na área colhida. O índice de colheita se encontra em torno de 61% da área, acima do registrado no mesmo período na temporada anterior e também em relação à média dos últimos 5 anos, conforme indica o relatório.

Os rendimentos obtidos até o momento têm superado positivamente as expectativas iniciais em importantes estados produtores, como Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Por outro lado, no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso do Sul, a irregularidade e a ausência de precipitações já afetou o potencial produtivo da cultura em quase todo o estado.

Soja

A colheita da soja dita o ritmo de avanço do plantio do milho 2ª safra, que já atinge 83,1% da área prevista. O índice está abaixo do registrado no último ciclo em período semelhante, porém mais alto do que a média dos últimos 5 anos. A expectativa da Conab é que haja um crescimento da área da 2ª safra do cereal em 1,9%, chegando a aproximadamente 16,75 milhões de hectares.

Até o momento, as condições climáticas são favoráveis e já estima-se uma recuperação na produtividade média nas lavouras, estimada em 5.703 quilos por hectares. Com isso, a produção apenas na 2ª safra do grão está projetada em 95,5 milhões de toneladas, variação positiva de 5,8% em relação à 2023/24. Tal cenário influencia a estimativa esperada para a produção total de milho de 122,8 milhões de toneladas, um crescimento de 6,1%.

Arroz

Para o arroz também se verifica aumento na área plantada em 6,5%, chegando a 1,7 milhão de hectares. As boas condições climáticas vêm favorecendo as lavouras, permitindo uma recuperação de 7,3% na produtividade média das lavouras, estimada em 7.063 quilos por hectare. Mantendo-se as condições atuais, a estimativa para a produção neste levantamento passa para 12,1 milhões de toneladas.

Os índices de colheita se apresentam superiores ao mesmo período da safra passada em quase todos os principais estados produtores, apenas Tocantins o ritmo de colheita se encontra em percentual um pouco abaixo do ciclo passado.

Feijão

Outro importante produto para os brasileiros, o feijão deverá registrar um ligeiro aumento na produção total de 1,5% na safra 2024/25, estimada em 3,29 milhões de toneladas. O resultado é influenciado principalmente pela expectativa de uma leve melhora na produtividade média das lavouras, uma vez que a área destinada para a leguminosa se mantém praticamente estável.

Algodão

No caso do algodão, a expectativa é que o aumento na área semeada, estimada em cerca de 2 milhões de hectares, reflita em incremento na produção. A expectativa é de uma boa produtividade média nas lavouras, podendo ser a terceira maior já registrada na série histórica perdendo apenas para os últimos dois ciclos. Nesse cenário, a estimativa é que se colha 3,82 milhões de toneladas da pluma, estabelecendo um novo recorde para o País.

Mercado



A entrada da safra de arroz no mercado mantém a tendência de baixa nos preços pagos aos produtores. Além disso, o aumento de produção estimado pela Companhia garante o abastecimento interno e possibilita uma recuperação nos estoques de passagem do produto mesmo com a expectativa de aumento nas exportações do grão.

Projeta-se que as vendas de arroz brasileiro ao mercado externo cheguem a 2 milhões de toneladas. Já o estoque de passagem ao final da safra 2024/2025 deve apresentar recuperação, com um volume estimado de 1,4 milhão de toneladas ao final de fevereiro de 2026.

