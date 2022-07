Mundo Projeções apontam vitória do partido governista no Japão em eleições após assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2022

O assassinato do ex-premiê na sexta-feira ofuscou a votação Foto: Reprodução O assassinato do ex-premiê na sexta-feira ofuscou a votação. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A coalizão que governa o Japão é apontada como a grande vencedora nas eleições para o Senado deste domingo (10). A votação ocorreu dois dias após o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe durante um evento de campanha.

O PLD (Partido Liberal Democrata), que governa o país e ao qual Abe pertencia, e seu aliado (o partido Komeito) devem obter entre 69 e 83 das 125 cadeiras do Senado, de acordo com uma projeção do canal estatal NHK.

Às 18h (6h de Brasília), duas horas antes do fim do horário de votação, a taxa de participação era de 27,38%, um pouco acima das eleições para o Senado de 2019.

Fumio Kishida, o primeiro-ministro, tem uma sólida maioria parlamentar. As eleições deste domingo devem consolidar o poder do PLD e Kishida terá uma posição ainda melhor – o país não terá eleições nos próximos três anos.

O primeiro-ministro, no entanto, enfrentará obstáculos políticos importantes, como a inflação e a escassez de energia.

Influência do assassinato

Mesmo antes do assassinato que chocou o país, o PLD já era favorito, mas após a morte de Abe pode ter influenciado a votação para favorecer ainda mais o partido.

O assassinato do ex-premiê na sexta-feira ofuscou a votação. Kishida insistiu que o choque provocado pelo crime não iria interromper o processo democrático.

O corpo de Abe chegou a Tóquio no sábado, procedente da região oeste do país, onde ele foi baleado na sexta-feira. O assassinato provocou um grande choque no país e na comunidade internacional, que expressou condolências e condenações ao crime, incluindo países com os quais Abe teve relações tensas, como China e Coreia do Sul.

O homem acusado pelo assassinato foi detido e afirmou aos investigadores que atacou Abe porque acreditava que o político era vinculado a uma organização que não foi identificada.

A imprensa japonesa descreveu a entidade mencionada como uma organização religiosa e afirmou que a família de Yamagami sofreu problemas financeiros em consequências das doações de sua mãe para o grupo.

De acordo com vários relatos, o suspeito visitou a região de Okayama na quinta-feira, com a intenção de assassinar Abe em outro ato, mas desistiu porque os participantes eram obrigados a registrar a presença com nomes e endereços.

