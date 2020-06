Acontece Projeto Amor em Forma de Máscara fará doação para o Asilo Padre Cacique

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Divulgação/ Projeto em Forma de Amor)

O projeto Amor em Forma de Máscara vai beneficiar mais uma entidade com a entrega de máscaras de tecido para a prevenção da Covid-19. Nesta quinta-feira (25), o Asilo Padre Cacique, tradicional lar de idosos de Porto Alegre, receberá 150 peças confeccionadas por voluntários do Voluntariado do Sesc Comunidade. Os materiais para a confecção das máscaras foram doados pelo Programa Sesc Envolva-se.

O Asilo Padre Cacique abriga cerca de 95 idosos, que são auxiliados por 86 colaboradores, com atendimento assistencial e de saúde. Dessa forma, a instituição solicitou os equipamentos de proteção individual para a equipe que atua diretamente com os moradores do lar, considerados grupo de risco em caso de contaminação pelo novo coronavírus.

Com a entrega, o projeto chega a 2.772 máscaras de tecido entregues pelo Sesc Comunidade em Porto Alegre e na Região Metropolitana. O mutirão de solidariedade envolve os programas sociais Voluntariado, Envolva-se, Mesa Brasil e Maturidade Ativa.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece