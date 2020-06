Acontece CCG Saúde inaugura clínica resolutiva em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

A Clínica Mais fica localizada na Avenida Alberto Bins, 509, no centro de Porto Alegre. (Foto: Divulgação/ Ricardo Fabrello)

O CCG Saúde (nova marca do Centro Clínico Gaúcho) inaugurou um novo espaço com mais de 20 especialidades médicas para atendimento dos pacientes, nesta última segunda-feira (22). A Clínica Mais fica no centro de Porto Alegre e conta com mais de quatro mil metros quadrados, 70 consultórios, além de possuir capacidade de mil atendimentos ao dia.

O novo ambiente teve um investimento de R$ 10 milhões, e é o maior e mais completo centro do grupo. O objetivo do empreendimento é oferecer um espaço fundamentado no conceito de centro resolutivo, ou seja, proporcionar soluções completas em um mesmo local, o que possibilita cuidar do paciente de forma integral. Além disso, o espaço enfatiza o conceito de medicina de valor, que ressalta a saúde preventiva e a qualidade do atendimento.

“A Clínica Mais chega para fortalecer o novo posicionamento do CCG Saúde no período em que sabemos que o paciente precisa ainda mais de comodidade e bem-estar. Além de reforçar o nosso processo de expansão, queremos destacar a importância de oferecer todos os serviços em um único ambiente, uma conveniência que serve, inclusive, para reduzir deslocamentos, já alinhada com a redução de mobilidade que veio com a pandemia e que deve inspirar o futuro”, salienta Mauro Medeiros, diretor-executivo do CCG Saúde.

Entre os principais serviços, a Clínica Mais conta com:

– Centro de Cuidado da Criança: estrutura preparada para pronto-atendimento pediátrico (24h por dia) e consultas com especialistas pediátricos em um ambiente exclusivo, com ambulatório independente e espaço kids.

– Centro de Cuidado da Mulher: ambiente para consultas e exames rotineiros da mulher, como mamografia, densitometria e ecografia.

– Centro de Cuidado da Saúde Mental: atendimento psicológico e psiquiátrico.

– Centro de Diagnóstico de Imagem: espaço para exames de imagem, como raio-X, mamografia, tomografia, ecografia, além de eletrocardiograma e eletroencefalograma.

– Centro de Traumatologia: espaço destinado para atendimento de especialidades traumatológicas, com pronto-atendimento das 7h às 19h.

– Atendimento de Urgência e Emergência: estrutura preparada para receber pacientes de urgência e emergência, com atendimento 24h.

O CCG Saúde está presente em 12 cidades gaúchas e conta com 20 unidades próprias e três unidades de rede compartilhada com a Multiclínica. Além disso, a unidade de saúde opera com uma ampla rede credenciada em Porto Alegre, Região Metropolitana e Vales do Sinos, do Taquari e do Caí para serviços ambulatoriais, hospitalares e laboratoriais.

Conheça o novo espaço do CCG Saúde:

