Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

(Foto: Divulgação/ Pixabay)

A Associação Nacional de Restaurantes (ANR) vai promover nesta quinta-feira (25), às 15h, um debate sobre “Como está sendo a reabertura dos restaurantes no Sul do Brasil – Expectativa x Realidade”.

Participam do debate Raquel Bittencourt, Diretora da VISA de Santa Catarina; Paula Marques, Diretora da VISA de Porto Alegre e Nelson Ramalho, Diretor do Mule Bule Gastronomia. O encontro virtual será mediado por Eliana Alvarenga, Consultora Técnica da ANR e Coordenadora do GT-Tec.

Os interessados podem se inscrever, clicando aqui.

