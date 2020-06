Acontece Startup cria linha inédita de antissépticos que não levam álcool na formulação

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

(Foto: Divulgação)

Com o crescimento do contágio do novo coronavírus é cada vez maior a preocupação das pessoas com a higienização das mãos e superfícies. Sensível a esta demanda de saúde pública e pensando em tornar a desinfecção mais eficiente, a engenheira química, Fernanda Checchinato, CEO e fundadora da Startup Aya-Tech (SP), criou a inédita Linha de Antissépticos Biocosméticos GY. Ela é composta por spray e gel, que não levam álcool na composição, evitando danos à pele.

Os produtos, que acabam de ser lançados, combatem com 99,9% de eficiência contra bactérias, fungos e vírus como o coronavírus, H1N1, Influenza A, entre outros. Podem ser usados por pessoas de qualquer idade, são dermatologicamente testados e possuem registro na Anvisa.

O spray se destaca ainda pela alta durabilidade, pois permanece ativo nas mãos de três a seis horas (sem lavação), eliminando os vírus e bactérias que entram em contato com a pele – diferente do álcool 70%, que evapora rapidamente e só faz efeito na hora.

Fórmulas são exclusivas e levam componentes eficazes

As fórmulas são exclusivas e foram desenvolvidas por Fernanda Checchinato, que é Doutora em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e por Lyon, na França. A eficácia se deve aos potentes componentes presentes nos produtos.

O spray traz em sua composição óleo essencial de melaleuca, poderoso antisséptico com propriedades anti-inflamatórias, antifúngicas e cicatrizantes e eficiência comprovada contra bactérias e vírus; e ainda clorexidina, substância amplamente utilizada em hospitais e no meio médico.

Já o Gel contém as mesmas propriedades, com a diferença que tem como princípio ativo o dihidrocloreto de octenidina, um potente antibacteriano de amplo espectro muito utilizado em procedimentos médicos.

O gel e o spray não agridem a pele, ao contrário, deixam as mãos hidratadas e perfumadas, com toque aveludado. Já o álcool 70% provoca ressecamento e pode resultar em ardência e descamação. “Outra questão muito importante é a segurança, pois produtos que levam álcool podem ser inflamáveis e sua ingestão também representa risco à vida, um perigo principalmente para crianças”, afirma a pesquisadora.

Higienizante para tecidos e superfícies que protege por até 60 dias

Outro importante aliado contra o coronavírus desenvolvido pela Aya-Tech é o Microbac, um desodorizante antibacteriano de longa duração que desinfeta roupas e superfícies e, ao mesmo tempo, potencializa o efeito protetor contra infecções cruzadas, bactérias, fungos e mofo, eliminando 99,9% dos microrganismos.

Graças ao uso de nanotecnologia, o produto forma uma camada protetora de milhões de nanopartículas desinfetantes após a pulverização, promovendo um poderoso efeito higienizador que destrói os microrganismos em nível celular. A proteção permanece após a secagem por até 20 lavagens ou 60 dias.

Com solvente à base de água, é antialérgico, seguro e deixa uma suave fragrância de limpeza nos locais onde é aplicado. Dermatologicamente testado, ele não é absorvido pela pele de humanos ou animais, não causa danos ao meio ambiente e foi rigorosamente testado e aprovado pela Anvisa.

Em Porto Alegre, os produtos desenvolvidos pela Aya Tech podem ser adquiridos com entrega grátis na Tonynha Baby Store ou pelo whatsapp (51) 98101.9495. A linha também pode ser encontrada nas lojas online Amazon, Boiron, Gravidicas, Casa do Alérgico.

