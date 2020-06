Acontece Empresa da área da saúde reforça medidas de segurança e prevenção contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

(Foto: Divulgação/ Grupo Oncoclínicas)

A fim de reforçar os cuidados com a segurança e bem-estar de pacientes em meio à pandemia do novo coronavírus, o Grupo Oncoclínicas vem implementando importantes adequações no fluxo do atendimento de suas unidades, em Porto Alegre e Canoas. Entre as providências adotadas está a triagem de pacientes por telefone, realizada no dia anterior à consulta e ao tratamento, identificando possíveis casos sintomáticos e, assim, avaliando a melhor conduta médica: manter ou postergar o agendamento. Além disso, o grupo realiza regularmente a medição de temperatura de todos aqueles que ingressam nas unidades, bem como a periódica testagem de médicos e demais colaboradores.

O conjunto de medidas ainda inclui a instalação de proteção acrílica nas recepções e o isolamento de poltronas/cadeiras nestes locais e em consultórios e boxes de tratamento para manter o distanciamento mínimo exigido pelas autoridades de Saúde. Há também parceria com laboratórios para coleta de exames laboratoriais pré-quimioterapia em domicílio e uso da telemedicina para consultas de continuidade. Todas estas ações também foram comunicadas às operadoras de saúde parceiras do grupo no Estado.

Segundo Dr. Pedro Liedke, oncologista e coordenador do Comitê de Crise local, todas as unidades do Grupo Oncoclínicas estão adotando maior frequência da higienização das recepções, consultórios, banheiros e áreas de maior contato entre profissionais e pessoas. Outra medida implementada foi a redução da presença de acompanhantes em cada unidade e a restrição de representantes de indústrias e demais fornecedores, bem como o acesso independente aos diferentes locais de serviço e atendimento.

O Grupo também promove a gestão do consumo de estoque diário dos principais itens de EPI, como máscaras cirúrgicas, avental impermeável, capote e luvas, realizada com a central nacional para minimizar a possibilidade de desabastecimento. A empresa também está realizando periodicamente lives pela internet, com acesso gratuito para profissionais de saúde, pacientes e público geral, prestando orientações e esclarecendo dúvidas a respeito do novo vírus na rotina de quem enfrenta o câncer.

