Sesc/RS e Senac-RS figuram entre as Melhores Empresas para a Mulher Trabalhar no Brasil

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

(Foto: Divulgação/ Pixabay)

Somando práticas de gestão e iniciativas pelo empoderamento da mulher no ambiente de trabalho, o Sesc/RS e o Senac-RS estão entre as Melhores Empresas para a Mulher Trabalhar no Brasil, conforme pesquisa realizada pelo Great Place to Work (GPTW). A premiação ocorreu nesta quarta-feira (24), em evento virtual.

Neste ano, foram destacadas 70 organizações que, além de serem excelentes lugares para trabalhar, também se destacam quando o tema é a mulher. Ao todo, foram 640 empresas inscritas – Sesc/RS e Senac-RS estão entre as Empresas de Grande Porte.

Atualmente, o Sesc/RS totaliza um percentual de 67% de colaboradoras no Estado; já o Senac-RS soma 61% de mulheres em seu quadro funcional. De acordo com a gerente de Recursos Humanos do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Elizabeth Carvalho, é um orgulho estar entre as Melhores Empresas para a Mulher Trabalhar no Brasil.

“Recebemos este reconhecimento com muita felicidade, pois estamos dando uma contribuição para a sociedade. As mulheres são culturalmente discriminadas e têm menos acesso a oportunidades no mundo do trabalho que os homens. Quando vemos que temos uma maioria feminina no Sesc/RS e no Senac-RS, que elas têm as mesmas chances de crescimento e de ocupar posições de liderança e de fazer diferença na sociedade, na família e no futuro de outras mulheres, mudando um comportamento social, sentimos que estamos fazendo nossa missão de cuidar, emocionar e fazer pessoas felizes e de mudar vidas. É isso que estamos fazendo ”, destaca.

