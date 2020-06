Oficial da reserva da Marinha, Decotelli presidiu o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) entre fevereiro e agosto do ano passado. Depois, passou para a Secretaria de Modalidades Especializadas do Ministério da Educação.

Ele é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário (Argentina) e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha.

O decreto com a nomeação do novo ministro foi publicado na versão eletrônica do Diário Oficial da União. Decotelli é o terceiro titular da pasta da Educação no governo Bolsonaro. Antes de Weintraub, Ricardo Vélez Rodríguez permaneceu pouco mais de três meses no cargo.