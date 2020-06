Os desembargadores da 3ª Câmara também decidiram, por dois votos a um, pela validade das decisões do juiz Flávio Itabaiana até agora no processo. Isso significa a manutenção da prisão do ex-assessor Fabrício Queiroz e do mandado de prisão contra a sua mulher, Márcia, que está foragida. Os dois são suspeitos de participação no esquema das “rachadinhas” no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa fluminense.