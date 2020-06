Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre abre mais de 150 leitos de UTI para pacientes com o coronavírus desde o início da pandemia

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Plano de expansão de leitos busca garantir o atendimento em saúde, conforme a prefeitura Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Plano de expansão de leitos busca garantir o atendimento em saúde, conforme a prefeitura. (Foto: Jefferson Bernardes/ PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre informou nesta quinta-feira (25) que abriu, desde o início da pandemia de coronavírus, em março, 152 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no SUS (Sistema Único de Saúde) somente para pacientes com o novo coronavírus.

Desde o último domingo (21), a rede conta com o acréscimo de 63 novos leitos: 20 no Hospital de Clínicas e 15 no Grupo Hospitalar Conceição, além dos 28 anunciados pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior na terça-feira (23), em parceria com a Santa Casa de Misericórdia.

O plano de expansão de leitos do governo municipal busca garantir o atendimento em saúde aos porto-alegrenses frente ao rápido crescimento de internações nas UTIs, que motivaram maior restrição à circulação de pessoas em locais públicos, segundo a prefeitura.

“Precisamos ter agilidade na tomada de decisões, junto com os nossos técnicos da área da saúde, no sentido de aumentar a estrutura de atendimento aos casos da Covid-19. Poderíamos estar com uma taxa de ocupação hospitalar bem mais agravada a esta altura, caso esse reforço de vagas não tivesse ocorrido”, afirmou Marchezan.

Além dos leitos de UTI, também foram abertos 126 novos leitos de enfermaria na Capital desde março. O Hospital Vila Nova ampliou sua estrutura em 66 leitos, e o Hospital Independência, em 60. Antes da pandemia, a prefeitura abriu 353 leitos hospitalares.

Para o secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, o momento é complexo, mas a administração pública trabalha diariamente e exaustivamente para assegurar equilíbrio à rede hospitalar. “Diante de uma escalada do vírus, temos instituições parceiras que se preparam e nos ajudam a reforçar o atendimento aos cidadãos. É importante que a população mantenha a calma e cumpra as orientações, pois seguimos avançando na expansão de leitos”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre