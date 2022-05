Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 11 comunidades nesta semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2022

Em 2021, o Bota-Fora recolheu 940,18 toneladas de resíduos. Foto: Luciano Lanes/PMPA Em 2021, o Bota-Fora recolheu 940,18 toneladas de resíduos. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O projeto Bota-Fora, promovido pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), realiza o serviço nesta terça-feira (24) e quinta-feira (26), em Porto Alegre. Serão beneficiadas 11 comunidades. Em 2021, o Bota-Fora recolheu 940,18 toneladas de resíduos.

O primeiro ciclo do projeto ocorre de janeiro até junho. O serviço atende cerca de 200 comunidades. A iniciativa surgiu de ações semelhantes realizadas esporadicamente pelo DMLU e tornou-se uma atividade permanente, que tem o objetivo de auxiliar a população a fazer o descarte de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares. Podem ser dispostos eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, dentre outros objetos volumosos.

A recomendação aos moradores dos locais atendidos é que os materiais sejam disponibilizados em frente às residências na noite anterior, ou até as 7h30min do dia do Bota-Fora. A divulgação do serviço é feita por meio de cartazes colocados em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro.

Além do Bota-Fora, o descarte desses materiais pode ser feito diretamente em uma das Unidades de Destino Certo (UDC) do DMLU. As UDCs, também chamadas de Ecopontos, recebem madeira, móveis velhos e entulhos e estão estrategicamente distribuídas pela cidade. Para mais informações sobre os locais, acesse aqui. Para consultar as próximas comunidades a serem atendidas pelo primeiro ciclo do Bota-fora em 2022, clique neste link.

Programação

24/5 – Terça-feira: Casca Alpina (Glória); Vila dos Alpes (Glória); Graciliano Ramos (Glória); Batillanas (Glória) e Beco da Paz (Vila Jardim).

26/5 – Quinta-feira: Santa Terezinha (Centro); Núcleo Esperança (Restinga); Tecnológica (Humaitá); Liberdade (Humaitá); Mario Quintana (Humaitá); Sesc (Vila Jardim).

