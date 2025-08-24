Domingo, 24 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Notícias Projeto Bota-Fora atende 14 comunidades nesta semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

Podem ser dispostos eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, dentre outros objetos volumosos. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

O projeto Bota-Fora, promovido pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), ocorre desta terça (26) até a quinta-feira (28), em 14 comunidades. A ação é realizada a partir das 8h e tem o objetivo de colaborar com o descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares.

Podem ser dispostos eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, dentre outros objetos volumosos. Isso evita que o material descartado irregularmente obstrua arroios, bocas de lobo e cause alagamentos. A cada ciclo, o projeto atende mais de 230 comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Os moradores devem colocar os materiais em frente às residências na noite anterior, ou até as 7h30 do dia do Bota-fora. A divulgação do serviço é feita por meio de cartazes colocados em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro.

O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, enfatiza o papel da população na continuidade do programa. “Em cada pessoa, reside o poder transformador no combate ao descarte irregular. Quando cada um assume a responsabilidade de destinar seus resíduos corretamente, estamos preservando nossa cidade e fortalecendo uma cadeia que gera emprego e renda. Por isso, reforçamos o apelo para que a população utilize os serviços disponibilizados. Contamos com todos para manter Porto Alegre mais limpa, justa e sustentável”, destaca Hundertmarker.

— Programação por comunidades:

* Terça-feira, 26: Jardim Europa (Santa Teresa), Loteamento Cavalhada (Cavalhada), Rio Branco (Santa Teresa), Santa Rita (Santa Teresa) e Barracão (Santa Teresa);

* Quarta-feira, 27: Laranjeiras (Morro Santana), D’Ávila (Jardim Floresta), Mirim (Mário Quintana) e Amizade (Belém Novo);

* Quinta-feira, 28: Pinheirinho (Lomba do Pinheiro), Herdeiros (Lomba do Pinheiro), Chácara da Fumaça (Mário Quintana), Valneri Antunes (Mário Quintana) e Pedreira 1 e 2 (Morro Santana).

O DMLU esclarece que o programa Bota-Fora é realizado em comunidades. Os bairros são colocados entre parênteses para facilitar a localização.

Ecopontos 

Além do Bota-Fora, o descarte desses materiais pode ser feito diretamente em uma das Unidades de Destino Certo (UDC) do DMLU. As UDCs, também chamadas de Ecopontos, recebem madeira, móveis velhos e entulhos e estão estrategicamente distribuídas pela cidade. Para quem tem dificuldade de deslocamento até uma das unidades, ainda há a opção de contratar o serviço de coleta especial, com o orçamento feito pelo sistema de atendimento da prefeitura, o 156.

