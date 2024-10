Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende seis comunidades nesta terça em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

A iniciativa atende regiões em situação de vulnerabilidade social. Foto: Cristine Rochol/PMPA A iniciativa atende regiões em situação de vulnerabilidade social. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

O projeto Bota-Fora seguirá de terça-feira (29), até esta sexta-feira (1º), em 17 comunidades de Porto Alegre. Nesta terça, serão atendidas as comunidades Jardim Europa (Santa Tereza), Barracão (Santa Tereza), Orfanotrófio 1 (Nonoai e Santa Tereza), Orfanotrófio 2 (Nonoai), Cruz Alta (Nonoai) e Flor da Restinga (Restinga). A ação começa sempre às 8h. A iniciativa atende regiões em situação de vulnerabilidade social.

No Bota-Fora, idealizado pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), podem ser dispostos eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, dentre outros objetos volumosos. O que tende a evitar que material descartado irregularmente obstrua arroios, bocas de lobo e cause alagamentos.

Os moradores devem colocar os materiais na frente das residências, na noite anterior, ou até as 7h30 do dia do Bota-Fora. A divulgação do serviço também é feita por meio de cartazes em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro.

Programação

Terça-feira: Jardim Europa (Santa Tereza), Barracão (Santa Tereza), Orfanotrófio 1 (Nonoai e Santa Tereza), Orfanotrófio 2 (Nonoai), Cruz Alta (Nonoai) e Flor da Restinga (Restinga).

Quarta-feira: Laranjeiras (Morro Santana), Santana 1 (Mário Quintana), Santana 2 (Mário Quintana), João Goulart (Mário Quintana), Eucalipto (Mário Quintana), Dorival Castilhos Machado (Hípica), Omar Pereira (Hípica) e Nossa Senhora de Lourdes (Tristeza).

Quinta-feira: Varejão (Lami).

Sexta-feiraº: Jardim Protásio Alves (Mário Quintana) e Salvador França (Partenon).

Além do Bota-Fora, o descarte de materiais volumosos pode ser feito diretamente em uma das Unidades de Destino Certo (UDC), do DMLU. As UDCs, também chamadas de Ecopontos, recebem madeira, móveis velhos, entulhos e estão distribuídas pela cidade.

